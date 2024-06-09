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Биолог рассказал, почему опасно есть мороженое в жару

Подобный способ охладиться может привести к неприятным последствиям

09 июня 2024, 14:30, ИА Амител

Мороженое / Фото: pxhere.com
Мороженое / Фото: pxhere.com

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Александр Созыкин рассказал "Известиям" об опасности употребления мороженого в жару.

В жаркую погоду не стоит переохлаждать слизистую. Перепад температур и резкое местное охлаждение слизистой оболочки вызывают стресс миндалин, где образуются лейкоциты.

Как объяснил биолог, условно-патогенная микрофлора во рту начинает быстро размножаться и проникает через слизистую в кровь и лимфу, вызывая различные заболевания.

Также может вызвать раздражение нервных рецепторов и спазм сосудов головного мозга, что приводит к сильной головной боли.

Здоровье

Комментарии 11

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Кто-то

15:00:54 09-06-2024

Дальше что нам расскажут пить в жару тоже нельзя? А потом и дышать? Где таких спецов берут

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Гость

15:10:49 09-06-2024

А так же в холод. Вопрос к "экспертам": когда, кому, в какое время года и суток, с какими заболеваниями и противопоказаниями можно есть мороженое?

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Петр

16:45:17 09-06-2024

При СССР нормально было. Жрали и не болел никто... Наверно мороженое сейчас не такое

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Сергей

19:36:42 09-06-2024

Петр (16:45:17 09-06-2024) При СССР нормально было. Жрали и не болел никто... Наверно м... Люди другие были, сейчас болеют почти все, и не только из за мороженого , все продукты сплошная химия

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Гость

21:56:11 09-06-2024

Сергей (19:36:42 09-06-2024) Люди другие были, сейчас болеют почти все, и не только из за... Не гоните. Спокойно можно выбрать нормальные продукты, если есть хоть немного ума в голове.
А маргарин с пальмовыми маслами, он и тогда продавался. Можете почитать советские ГОСТы.

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Гость

22:18:22 09-06-2024

Гость (21:56:11 09-06-2024) Не гоните. Спокойно можно выбрать нормальные продукты, если ... Вот сегодня хотела купить печенье. Стала читать состав - везде пальмовое масло. Просмотрела штук 20 от самого дорогого до самого дешёвого, ничего не нашла без него. Пришла домой и поела варенья собственного изготовления.

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Сергей

07:48:32 10-06-2024

Гость (21:56:11 09-06-2024) Не гоните. Спокойно можно выбрать нормальные продукты, если ... Какие нормальные, морковка, капуста, репа?

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Гость

21:29:51 09-06-2024

Петр (16:45:17 09-06-2024) При СССР нормально было. Жрали и не болел никто... Наверно м... При СССР дети вместо отсутствующей жвачки гудрон жевали. Ну ведь тоже ном. И не болел никто. Да и в медицине тоже чудеса были - вместо нынешних современных инструментов стоматолога был аппарат пыток с ременным приводом, так называемый бур.

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Гость

06:35:39 10-06-2024

Гость (21:29:51 09-06-2024) вместо нынешних современных инструментов стоматолога был аппарат пыток с ременным приводом, так называемый бур... Конечно, не бур, а БОР :-)

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Гость

18:15:13 09-06-2024

- "Товарищи учёные, доценты с кандидатами
Замучились вы с иксами, запутались в нулях"
Всю жизнь ел в жару и в мороз и этого очередного бреда не наблюдал.

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Гость

08:26:10 10-06-2024

Ну ангину-то легко можно подхватить, так что часть правды есть.
Сколько помню, в детстве постоянно летом кто-то с ангиной ходил.

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