Биолог рассказал, почему опасно есть мороженое в жару
Подобный способ охладиться может привести к неприятным последствиям
09 июня 2024, 14:30, ИА Амител
Мороженое / Фото: pxhere.com
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Александр Созыкин рассказал "Известиям" об опасности употребления мороженого в жару.
В жаркую погоду не стоит переохлаждать слизистую. Перепад температур и резкое местное охлаждение слизистой оболочки вызывают стресс миндалин, где образуются лейкоциты.
Как объяснил биолог, условно-патогенная микрофлора во рту начинает быстро размножаться и проникает через слизистую в кровь и лимфу, вызывая различные заболевания.
Также может вызвать раздражение нервных рецепторов и спазм сосудов головного мозга, что приводит к сильной головной боли.
15:00:54 09-06-2024
Дальше что нам расскажут пить в жару тоже нельзя? А потом и дышать? Где таких спецов берут
15:10:49 09-06-2024
А так же в холод. Вопрос к "экспертам": когда, кому, в какое время года и суток, с какими заболеваниями и противопоказаниями можно есть мороженое?
16:45:17 09-06-2024
При СССР нормально было. Жрали и не болел никто... Наверно мороженое сейчас не такое
19:36:42 09-06-2024
Петр (16:45:17 09-06-2024) При СССР нормально было. Жрали и не болел никто... Наверно м... Люди другие были, сейчас болеют почти все, и не только из за мороженого , все продукты сплошная химия
21:56:11 09-06-2024
Сергей (19:36:42 09-06-2024) Люди другие были, сейчас болеют почти все, и не только из за... Не гоните. Спокойно можно выбрать нормальные продукты, если есть хоть немного ума в голове.
А маргарин с пальмовыми маслами, он и тогда продавался. Можете почитать советские ГОСТы.
22:18:22 09-06-2024
Гость (21:56:11 09-06-2024) Не гоните. Спокойно можно выбрать нормальные продукты, если ... Вот сегодня хотела купить печенье. Стала читать состав - везде пальмовое масло. Просмотрела штук 20 от самого дорогого до самого дешёвого, ничего не нашла без него. Пришла домой и поела варенья собственного изготовления.
07:48:32 10-06-2024
Гость (21:56:11 09-06-2024) Не гоните. Спокойно можно выбрать нормальные продукты, если ... Какие нормальные, морковка, капуста, репа?
21:29:51 09-06-2024
Петр (16:45:17 09-06-2024) При СССР нормально было. Жрали и не болел никто... Наверно м... При СССР дети вместо отсутствующей жвачки гудрон жевали. Ну ведь тоже ном. И не болел никто. Да и в медицине тоже чудеса были - вместо нынешних современных инструментов стоматолога был аппарат пыток с ременным приводом, так называемый бур.
06:35:39 10-06-2024
Гость (21:29:51 09-06-2024) вместо нынешних современных инструментов стоматолога был аппарат пыток с ременным приводом, так называемый бур... Конечно, не бур, а БОР :-)
18:15:13 09-06-2024
- "Товарищи учёные, доценты с кандидатами
Замучились вы с иксами, запутались в нулях"
Всю жизнь ел в жару и в мороз и этого очередного бреда не наблюдал.
08:26:10 10-06-2024
Ну ангину-то легко можно подхватить, так что часть правды есть.
Сколько помню, в детстве постоянно летом кто-то с ангиной ходил.