Биолог рассказал, почему опасно есть мороженое в жару

Подобный способ охладиться может привести к неприятным последствиям

09 июня 2024, 14:30, ИА Амител

Мороженое / Фото: pxhere.com

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Александр Созыкин рассказал "Известиям" об опасности употребления мороженого в жару.

В жаркую погоду не стоит переохлаждать слизистую. Перепад температур и резкое местное охлаждение слизистой оболочки вызывают стресс миндалин, где образуются лейкоциты.

Как объяснил биолог, условно-патогенная микрофлора во рту начинает быстро размножаться и проникает через слизистую в кровь и лимфу, вызывая различные заболевания.

Также может вызвать раздражение нервных рецепторов и спазм сосудов головного мозга, что приводит к сильной головной боли.