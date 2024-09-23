Биологи объяснили, почему в Барнауле много клопов и божьих коровок
Насекомые не специально летят в город, они вынуждены
23 сентября 2024, 12:00, ИА Амител
Жители Барнаула уже несколько дней жалуются на нашествие больших клопов и божьих коровок, которые сидят на окнах и залетают в дома. Биологи АлтГУ объяснили, почему так происходит и стоит ли бояться этих насекомых.
Как пояснила кандидат биологических наук Ирина Кудряшова, сейчас божьи коровки должны уходить на зимовку. И если раньше в лесах было много дуплистых деревьев, с трещинами, то сейчас такие деревья вырубаются.
"Поэтому божьи коровки ищут подходящие места для зимовки. Они не специально летят в город, просто он попадается на пути их миграции. Город представляет для них хорошие условия. Они зимуют на чердаках, в расщелинах между плитами", – рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ.
Кандидат биологических наук Татьяна Антоненко успокоила: нет ничего страшного в том, что насекомые залетают в дома.
"Но все же постарайтесь не трогать божьих коровок или мыть руки после контакта. Их гемолимфа ядовита, их не едят ни птицы, ни другие насекомые. Конечно, у человека она никакого отравления не вызовет, но если попадет в рот, будет неприятная горечь", – предупредила Антоненко.
Также сейчас идет миграция и клопов-щитников, которые издают характерный запах. Причина их массового появления в городе также связана с уничтожением мест обитания, то есть деревьев. Они выбирают здания, где имеются какие-то щели, в которых можно перезимовать.
12:06:41 23-09-2024
Каждый год так. Москитки не снимаю пока морозы не начнутся.
12:34:02 23-09-2024
Гость (12:06:41 23-09-2024) Каждый год так. Москитки не снимаю пока морозы не начнутся....
А зачем их вообще снимать?
12:43:46 23-09-2024
Гость (12:34:02 23-09-2024) А зачем их вообще снимать?... окна вы видимо не моете
18:27:31 23-09-2024
Гость (12:43:46 23-09-2024) окна вы видимо не моете... а ещё их синички рвут лапками
17:32:02 23-09-2024
Гость (12:34:02 23-09-2024) А зачем их вообще снимать?... Чтобы сетку сберечь, мне зимой птицы проклевали, в этом году буду убирать на зиму.
17:37:39 23-09-2024
Гость (12:06:41 23-09-2024) Каждый год так. Москитки не снимаю пока морозы не начнутся.... Если бы они ещё помогали. Щас на балконе уже целая диаспора коровок, пофиг им на сетку, опять весной сотни трупов будут. А вот клопы всего раз штурмовали, но это был ад.
12:54:03 23-09-2024
Урбанизация по божьекоровьему!
Все в города, и они туда же...
13:24:55 23-09-2024
Про вырубаемые деревья это глупости. Лучше бы объяснили факторы, из-за которых увеличивается количество насекомых. На днях был в горном Алтае, там светлый домик среди леса облепили зеленые клопы. Я бы предположил что сложились комфортные для размножения условия, и народилось этих насекомых много больше чем в неблагоприятные годы.
В первый раз что ли нашествие насекомых? Вспомните, то мотыльки все окна облепляют, то божьи коровки. Раз в 3-5 лет, а то и чаще.
14:18:26 23-09-2024
Это казни Господни...
15:28:37 23-09-2024
Лучше напишите как от божьих коровок избавиться. На моем балконе их туча, залетают в комнату, хотя есть москитки, пролазят как то. Просто достали уже.
15:52:03 23-09-2024
Житель (15:28:37 23-09-2024) Лучше напишите как от божьих коровок избавиться. На моем балконе их туча, залетают в комнату, хотя есть москитки, пролазят как то. Просто достали уже.... Меньше грешите....
16:05:28 23-09-2024
Житель (15:28:37 23-09-2024) Лучше напишите как от божьих коровок избавиться. На моем бал... В салат.
22:37:32 25-09-2024
Житель (15:28:37 23-09-2024) Лучше напишите как от божьих коровок избавиться. На моем бал... Пылесос вам в помощь
11:47:43 24-09-2024
Я с Полысаево, там тоже самое. Какие деревья!