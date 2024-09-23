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Биологи объяснили, почему в Барнауле много клопов и божьих коровок

Насекомые не специально летят в город, они вынуждены

23 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Божья коровка / Фото: pixabay.com
Божья коровка / Фото: pixabay.com

Жители Барнаула уже несколько дней жалуются на нашествие больших клопов и божьих коровок, которые сидят на окнах и залетают в дома. Биологи АлтГУ объяснили, почему так происходит и стоит ли бояться этих насекомых.

Как пояснила кандидат биологических наук Ирина Кудряшова, сейчас божьи коровки должны уходить на зимовку. И если раньше в лесах было много дуплистых деревьев, с трещинами, то сейчас такие деревья вырубаются.

"Поэтому божьи коровки ищут подходящие места для зимовки. Они не специально летят в город, просто он попадается на пути их миграции. Город представляет для них хорошие условия. Они зимуют на чердаках, в расщелинах между плитами", – рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ.

Кандидат биологических наук Татьяна Антоненко успокоила: нет ничего страшного в том, что насекомые залетают в дома.

"Но все же постарайтесь не трогать божьих коровок или мыть руки после контакта. Их гемолимфа ядовита, их не едят ни птицы, ни другие насекомые. Конечно, у человека она никакого отравления не вызовет, но если попадет в рот, будет неприятная горечь", – предупредила Антоненко.

Также сейчас идет миграция и клопов-щитников, которые издают характерный запах. Причина их массового появления в городе также связана с уничтожением мест обитания, то есть деревьев. Они выбирают здания, где имеются какие-то щели, в которых можно перезимовать.

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Барнаул Мнения экспертов Ученые

Комментарии 14

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Гость

12:06:41 23-09-2024

Каждый год так. Москитки не снимаю пока морозы не начнутся.

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Гость

12:34:02 23-09-2024

Гость (12:06:41 23-09-2024) Каждый год так. Москитки не снимаю пока морозы не начнутся....
А зачем их вообще снимать?

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Гость

12:43:46 23-09-2024

Гость (12:34:02 23-09-2024) А зачем их вообще снимать?... окна вы видимо не моете

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Элен без ребят

18:27:31 23-09-2024

Гость (12:43:46 23-09-2024) окна вы видимо не моете... а ещё их синички рвут лапками

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Гость

17:32:02 23-09-2024

Гость (12:34:02 23-09-2024) А зачем их вообще снимать?... Чтобы сетку сберечь, мне зимой птицы проклевали, в этом году буду убирать на зиму.

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Гость

17:37:39 23-09-2024

Гость (12:06:41 23-09-2024) Каждый год так. Москитки не снимаю пока морозы не начнутся.... Если бы они ещё помогали. Щас на балконе уже целая диаспора коровок, пофиг им на сетку, опять весной сотни трупов будут. А вот клопы всего раз штурмовали, но это был ад.

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Гость

12:54:03 23-09-2024

Урбанизация по божьекоровьему!
Все в города, и они туда же...

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Гость

13:24:55 23-09-2024

Про вырубаемые деревья это глупости. Лучше бы объяснили факторы, из-за которых увеличивается количество насекомых. На днях был в горном Алтае, там светлый домик среди леса облепили зеленые клопы. Я бы предположил что сложились комфортные для размножения условия, и народилось этих насекомых много больше чем в неблагоприятные годы.
В первый раз что ли нашествие насекомых? Вспомните, то мотыльки все окна облепляют, то божьи коровки. Раз в 3-5 лет, а то и чаще.

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Гость

14:18:26 23-09-2024

Это казни Господни...

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Житель

15:28:37 23-09-2024

Лучше напишите как от божьих коровок избавиться. На моем балконе их туча, залетают в комнату, хотя есть москитки, пролазят как то. Просто достали уже.

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Гость

15:52:03 23-09-2024

Житель (15:28:37 23-09-2024) Лучше напишите как от божьих коровок избавиться. На моем балконе их туча, залетают в комнату, хотя есть москитки, пролазят как то. Просто достали уже.... Меньше грешите....

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Musik

16:05:28 23-09-2024

Житель (15:28:37 23-09-2024) Лучше напишите как от божьих коровок избавиться. На моем бал... В салат.

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Гость

22:37:32 25-09-2024

Житель (15:28:37 23-09-2024) Лучше напишите как от божьих коровок избавиться. На моем бал... Пылесос вам в помощь

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Rustamsik

11:47:43 24-09-2024

Я с Полысаево, там тоже самое. Какие деревья!

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