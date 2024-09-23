Насекомые не специально летят в город, они вынуждены

23 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Божья коровка / Фото: pixabay.com

Жители Барнаула уже несколько дней жалуются на нашествие больших клопов и божьих коровок, которые сидят на окнах и залетают в дома. Биологи АлтГУ объяснили, почему так происходит и стоит ли бояться этих насекомых.

Как пояснила кандидат биологических наук Ирина Кудряшова, сейчас божьи коровки должны уходить на зимовку. И если раньше в лесах было много дуплистых деревьев, с трещинами, то сейчас такие деревья вырубаются.

"Поэтому божьи коровки ищут подходящие места для зимовки. Они не специально летят в город, просто он попадается на пути их миграции. Город представляет для них хорошие условия. Они зимуют на чердаках, в расщелинах между плитами", – рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ.

Кандидат биологических наук Татьяна Антоненко успокоила: нет ничего страшного в том, что насекомые залетают в дома.

"Но все же постарайтесь не трогать божьих коровок или мыть руки после контакта. Их гемолимфа ядовита, их не едят ни птицы, ни другие насекомые. Конечно, у человека она никакого отравления не вызовет, но если попадет в рот, будет неприятная горечь", – предупредила Антоненко.

Также сейчас идет миграция и клопов-щитников, которые издают характерный запах. Причина их массового появления в городе также связана с уничтожением мест обитания, то есть деревьев. Они выбирают здания, где имеются какие-то щели, в которых можно перезимовать.