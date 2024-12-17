"Битрикс", OpenCart или WordPress. Как выбрать CMS для создания интернет-магазина?

Предлагаем обзор наиболее популярных площадок

17 декабря 2024, 20:00, ИА Амител erid: LjN8KWDee

Ноутбук. Продуктовая тележка / Фото: freepik.com

Сфера электронной коммерции стремительно развивается. Торговые площадки в Сети позволяют не только увеличивать охваты и продажи, но и повышать узнаваемость бренда. Использование собственного интернет-магазина – это эффективный шаг к достижению этих целей. Если и вы планируете создать сайт, то первым шагом станет выбор подходящей системы управления контентом (CMS*).

Существует два основных подхода к созданию сайта:

написание кода с нуля – этот вариант подходит для реализации нестандартных решений и проектов с уникальными требованиями. Однако для большинства интернет-магазинов это неэффективно и дорого;

– этот вариант подходит для реализации нестандартных решений и проектов с уникальными требованиями. Однако для большинства интернет-магазинов это неэффективно и дорого; использование готового решения – именно этот вариант считают оптимальным для большинства случаев. Готовые CMS-системы предлагают большой выбор инструментов и функций, необходимых для создания и управления интернет-магазином.

Разработчики предлагают множество подобных программ.

В тройку лидеров на протяжении многих лет входит "Битрикс", который подходит для запуска любых сайтов. Если вас интересует создание интернет-магазина на " Битрикс" , то можно выбрать готовые шаблоны. Система предлагает разнообразный функционал и гибкие настройки, что делает ее удобной в использовании. С помощью этого инструмента можно экспортировать списки заказов, клиентские базы, добавлять необходимое число карточек товаров, настраивать рассылку уведомлений для потенциальных покупателей.

Специально для электронной коммерции разработали программу OpenCart*. Здесь также на выбор есть сотни шаблонов для быстрой разработки и запуска интернет-магазина. Предусмотрены встроенные модули, которые позволяют ускорить работу с товарными единицами (установку скидок, способов доставки, работу с отзывами и многое другое).

WordPress* – еще одна популярная система в России, которую активно используют в сфере электронной коммерции. Посредством специальных плагинов можно быстро запускать интернет-магазины любого масштаба. Для пользователей здесь доступны настройки магазина. Можно не только эффективно работать с товарами, но и с данными и информацией на сайте.

Чтобы правильно выбрать программу, нужно знать особенности каждой системы. Это позволит эффективно решать поставленные задачи и использовать все преимущества онлайн-торговли.

*CMS – Content Management Сystem ("Контент Мэнэджмент Систем"); OpenCart ("ОпенКарт"); WordPress ("ВордПресс")

ООО "Вебформат"

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