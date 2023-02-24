Эксперты оценили результаты года военной операции на Украине

24 февраля 2023, 08:00, ИА Амител

"Бийский" танк в зоне СВО / Фото: vk.com/biysk22vk

Уже год наша страна живёт в условиях ведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Этот шаг военного и политического руководства страны в 2022 году стал во многом неожиданным для широкой общественности, хотя некоторые издания и аналитики предупреждали о вероятности жёсткого развития событий в соседнем государстве.

Впрочем, уже вскоре после начала СВО стало ясно, что этот военный конфликт выходит за рамки противостояния двух стран – на стороне Киева широким фронтом выступило практически всё западное сообщество и ряд зависимых от него государств. Ситуация в мире довольно быстро стала сползать к той, что имела место в самые неблагополучные периоды "холодной войны". Более того, высокопоставленные политики и эксперты всё чаще стали затрагивать тему возможности ядерного конфликта, что ещё недавно казалось немыслимым.

О политических, военных уроках российской военной операции, а также меняющихся геополитических раскладах размышлял журналист amic.ru Андрей Магас.

Донбасс – не предел?

Боевые действия начались утром 24 февраля. В своём обращении президент РФ Владимир Путин заявил, что их целью с нашей стороны является демилитаризация и денацификация Украины, а также купирование угроз, "которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны", говорилось в обращении. Путин пояснил, что под этими угрозами имеет в виду "расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам".

Здесь крайне важно будет напомнить, что ещё 15 февраля Госдума приняла обращение к президенту о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. А до этого в ДНР и ЛНР началась мобилизация мужского населения.

В разговоре с автором этих строк поздним вечером 23 февраля 2022 года, буквально накануне начала СВО, руководитель канала "День ТВ" Андрей Фефелов (сын знаменитого писателя и главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова) отметил, что "Украина находится под секирой русской державной политики".

"Ясно, что останавливаться на признании ДНР и ЛНР Путин не станет. Начнётся процесс выправления границ. Бездарная власть в Киеве будет уничтожена, как и армия Украины. Возможно, Путин вернётся к идее создания Новороссии, которая будет в итоге включена в состав России. Русская армия войдёт в Киев", – сказал тогда Фефелов.

Он также предположил, что в центре этого старинного города "будет воздвигнут памятник русско-украинской дружбе – как в Пномпене стоит монумент камбоджийско-вьетнамской дружбе". Как известно, когда вьетнамские войска вошли в столицу Камбоджи, правивший в стране режим Пол Пота был сметён – это случилось 7 января 1979 года.

"Возможно, и в нашей ситуации будет что-то похожее – так бывает в истории", - заключил собеседник.

Планы пришлось перевёрстывать

Спустя год боевых действий можно точно сказать, что российскому командованию пришлось пересматривать первоначальные планы ведения операции. Как недавно заявил в интервью журналисту Юрию Романенко бывший советник офиса украинского президента и главный пропагандист Киева Алексей Арестович, в первые дни ВС РФ пытались вести "умную войну".

"Я понимал, что они делали на информационном уровне. Они делали... Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котёнку, ни ребёнку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали", – заявил Арестович.

По мнению военного эксперта Михаила Александрова, СВО начиналась с расчётом, что после ввода наших войск на Украине произойдёт внутренняя трансформация.

"Видимо, надеялись, что сопротивления особого не будет, Зеленский с командой будет смещён, украинская армия разойдётся по домам или останется в казармах. А если будут стычки, то небольшие, но их локализуют и подавят. Россия сможет установить в Киеве дружественный нам режим, на этом всё и закончится", – заявил он amic.ru.

По его словам, когда первоначальный расчёт не оправдался (а это стало ясно уже в марте), в военно-политическом руководстве страны наступила некая заминка. После этого была сделана попытка договориться – как известно, основные российско-украинские переговоры прошли в Турции в марте 2022-го. Однако достичь соглашения не удалось.

По словам Михаила Александрова, Запад решил использовать эту ситуацию для развала России – разрушения её экономики и привода к власти прозападного правительства.

"Поэтому он занял предельно жёсткую позицию. Однако планы Запада тоже не реализовались – экономика выстояла, правительство сильно как никогда, пользуется всеобщей поддержкой в связи с возникновением военной угрозы", – напомнил он.

Встал вопрос о ведении продолжительных боевых действий. И тут оказалось, что наша группировка в СВО к этому не готова, делает вывод Александров.

"Оказалось, что новой техники в сухопутных войсках меньше, чем заявлялось ранее. Система мобилизации тоже деградировала, но это происходило, по большому счёту, со времён окончания Второй мировой войны – с того периода ничего подобного не было. Но главным вопросом оказался кадровый", – делает вывод собеседник.

По его мнению, частичную мобилизацию требовалось проводить весной 2022 года, когда стало ясно, что СВО затягивается. Но это было сделано только осенью, когда появились проблемы на харьковском направлении.

Теперь необходима организация крупных операций по окружению противника, как это было в годы Великой Отечественной войны. Но для современного генералитета такого уровня планирование представляет собой непростую задачу, поскольку он оказался под сильным влиянием множества модных и сомнительных теорий западных военных аналитиков, уверявших, что в XXI веке боевые действия будут иными, нежели те, что были в ХХ веке.

"Это такие фантазёры, разработавшие концепции сетецентричных войн, воздушно-наземных операций и тому подобных броских терминов, убеждали всех, что эти "идеи" позволяют одерживать быстрые победы. Но одно дело громить армии третьего мира, причём не получающие никакой внешней помощи, а совсем другое – столкновение равноценных противников", – констатирует Александров.

Рухнула широко распространённая в 1990-2000-е годы теория, что танки отжили своё и они не нужны.

"А в реальности оказалось, что без танков вообще никуда. Все эти теоретики-фантазёры были посрамлены. Оказалось, что самое лучшее в военной теории – наработки нашей армии в период Великой Отечественной. Нужно возвращаться к её опыту – изучать ведение наступательных операций, концентрацию крупных сил, взаимодействие между видами и родами войск в ходе операции. Заново осваивать одновременное использование авиации, танков, артиллерии, организацию постоянной логистики, защиту логистических линий и многое другое", – делает вывод эксперт.

Военкор проекта WarGonzo Дмитрий Селезнев убеждён, что боевые действия со стороны наших военных заметно изменились:

"Стали сражаться более осмысленно, беречь людей. Разработана тактика штурма с массированным использованием артиллерии", – сообщил он amic.ru.

Он также отметил, что нынешний военный конфликт заметно отличается от тех, что имели место в постсоветский период:

"Если прежде повышенная роль отводилась стрелковому оружию, то здесь огромное значение имеют артиллерия и беспилотники, которые позволяют корректировать огонь и более точно наносить удары по противнику".

Поход на восток

Конечно, СВО не только заставила пересмотреть военные доктрины, но и перекроила мировую политику.

Дмитрий Селезнев подчёркивает, что конфликт показал несамостоятельность Украины, впрочем, не только её:

"Договариваться о прекращении конфликта необходимо с Вашингтоном, потому что Украина не обладает субъектностью и находится под внешним управлением – военным, экономическим, политическим. А Соединённым Штатам выгодно затягивание боевых действий – это ослабляет не только Россию, но и Европу, которую они рассматривают в качестве серьёзного экономического конкурента. ЕС попадает в зависимость от США, поэтому сейчас на континенте всё большую роль играют проводники заокеанской политики – скажем, Польша.

Писатель, публицист Фёдор Раззаков считает, что СВО – это звено в цепочке эпохальных событий:

"Мы переживаем глобальный поворот нашей страны на восток. Если тот же Советский Союз в своих устремлениях бросал взгляд чаще всего на Европу, то сейчас мы переориентируемся на Азию. Да, теперь наша политика носит больше капиталистический характер, но меняется наш давний курс".

Андрей Фефелов же в упомянутом выше разговоре годичной давности увидел в происходящем историческую логику:

"На самом деле Россия начала отвоёвывать "исторический Восток", по праву ей принадлежащий. И в этом мы должны дойти до Эльбы, как наши прадеды в 1945-м, и остановиться. Иначе будут литься реки крови. Наша территория – это границы восточного блока в годы "холодной войны". И рано или поздно, но мы их восстановим.