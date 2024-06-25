Бийчан предупредили о громких звуках с промзоны

Горожан просят соблюдать спокойствие

25 июня 2024, 16:35, ИА Амител

Труба предприятия / Фото: pxhere.com/ru/photo/1241829

Жителей Бийска предупредили о том, что с промзоны могут раздаваться громкие звуки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"25 июня 2024 года на одном из предприятий города в промзоне запланированы работы. Возможно несколько хлопков. Просьба соблюдать спокойствие", – сказано в сообщении.

Время проведения работ и причина, по которой могут возникнуть хлопки, не сообщаются.