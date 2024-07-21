Бийчане недовольны заросшим центром города

Одна из горожанок также предложила оградить мусорные баки и поместить их под крышу

21 июля 2024, 20:34, ИА Амител

Трава / Фото: pxhere.com/ru/photo/99698

Жительница Бийска обратилась в администрацию с просьбой обратить внимание на участок возле 20-й школы, который зарастает бурьяном и кустами. Она спросила, кто должен следить за этим участком: УК или дорожные службы.

Женщина также предложила оградить мусорные баки и поместить их под крышу, как это сделали на территории "Мега-Сити", чтобы предотвратить распространение мусора.

Горожанка отметила, что тема окоса травы является одной из самых волнующих этим летом. На заросли жалуются жители разных районов города. Особенно это касается участников дорожного движения – пешеходов и водителей, пишет "Бийский рабочий".