Бийчане недовольны заросшим центром города
Одна из горожанок также предложила оградить мусорные баки и поместить их под крышу
21 июля 2024, 20:34, ИА Амител
Жительница Бийска обратилась в администрацию с просьбой обратить внимание на участок возле 20-й школы, который зарастает бурьяном и кустами. Она спросила, кто должен следить за этим участком: УК или дорожные службы.
Женщина также предложила оградить мусорные баки и поместить их под крышу, как это сделали на территории "Мега-Сити", чтобы предотвратить распространение мусора.
Горожанка отметила, что тема окоса травы является одной из самых волнующих этим летом. На заросли жалуются жители разных районов города. Особенно это касается участников дорожного движения – пешеходов и водителей, пишет "Бийский рабочий".
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