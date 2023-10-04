Бийчане пожаловались на проблемы с общественным транспортом в Заречье

Организованному движению мешает сразу несколько причин: затянувшийся ремонт моста и нерегулярные рейсы

04 октября 2023, 13:25, ИА Амител

Снимок иллюстративный / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В Бийске возникли проблемы с общественным транспортом в Заречье. Как сообщает "Бийский рабочий", местные жители жалуются на маршруты, ведущие в этот район. Организованному движению мешает сразу несколько причин – затянувшийся ремонт моста и нерегулярные рейсы.

Из-за дорожных ограничений ряд автобусов не успевают выйти на маршрут вовремя, движение трамваев сильно ограничено, а осенью поток пассажиров увеличился за счет школьников. Бийчане жалуются на условия, в которых им приходится добираться до нужного места. По словам одного из пассажиров, водители из-за отставания "гоняют так, что люди даже держась за поручни падают".

"Автобусы идут с превышением вместимости, а для пассажиров это либо давка, либо длительное ожидание автобуса, на котором есть возможность уехать, а не быть задавленным толпой", – заявил пассажир.

В заречной части Бийска особенно жалуются на автобусы № 21, которые ходят крайне редко и переполнены даже не в час пик. Один из жителей в обращении к властям отметил, что население этого района "не маленькое".

В городской администрации объяснили, что трамваи будут запущены после завершения ремонтных работ на верхнем уровне моста. В мэрии признали, что с общественным транспортом действительно есть проблемы. В первую очередь они касаются персонала – сложности с набором водителей есть. Там пообещали, что проблема будет решаться совместно с предпринимателями, она находится на контроле.