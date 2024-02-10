Бийчане просят чаще включать в школьное питание гороховый суп и сосиски
Доля негативных отзывов со стороны родителей снизилась с 25 до 0,5% — то есть в 50 раз
10 февраля 2024, 07:01, ИА Амител
Общественная палата Бийска обсудила организацию питания в городских школах. Как сообщает "Бийский рабочий", начальник управления образования администрации города Антонина Мелихова рассказала, что большинство родителей довольны предоставляемой пищей.
Так, доля негативных отзывов со стороны родителей снизилась с 25 до 0,5% – то есть в 50 раз. Значительно реже жалуются на температуру обедов, а также отмечают чистоту в залах и качество продуктов.
Однако предложения к рациону есть. Например, родители говорят, что не все дети с удовольствием едят печень и гуляш, и предлагают чаще давать гороховый суп, творог и сосиски.
"А вот школьники старшего возраста, судя по опросам, ждут, что в столовых появится фастфуд. И несмотря на пропаганду здорового питания, фастфуд остается лидером предпочтений старшеклассников", – добавила Мелихова.В управлении образования отметили, что меню составляют операторы питания совместно с руководством образовательных учреждений.
07:14:59 10-02-2024
Сосиски? Отрава
07:50:37 10-02-2024
гороховый суп --- а газы
09:53:59 10-02-2024
Ну вот теперь и ребятишек травить сосисками будут - кошмар!!!
13:52:35 10-02-2024
Бедные дети! Взрослые маху дали с горохом, а сосиски- это вообще желание мясо! Попробуйте найти на прилавках сосиски группы А?
14:12:14 10-02-2024
сосиски?! только тупые.. пусть будет куры, могли это попросить. это как заказать медленное убийство своего отпрыска.
21:25:44 10-02-2024
Надо открыть в крае специальное малое предприятие по изготовлению сосисок и других подобных полуфабрикатов для поставок в школьные столовые всего нашего региона, да и в детские садики. Чтобы хорошего качества без вредных добавок. Дети любят сосиски, сардельки, да и порционно легко распределять.