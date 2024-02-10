Бийчане просят чаще включать в школьное питание гороховый суп и сосиски

Доля негативных отзывов со стороны родителей снизилась с 25 до 0,5% — то есть в 50 раз

10 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Обед в обычной школе / Фото: amic.ru

Общественная палата Бийска обсудила организацию питания в городских школах. Как сообщает "Бийский рабочий", начальник управления образования администрации города Антонина Мелихова рассказала, что большинство родителей довольны предоставляемой пищей.

Так, доля негативных отзывов со стороны родителей снизилась с 25 до 0,5% – то есть в 50 раз. Значительно реже жалуются на температуру обедов, а также отмечают чистоту в залах и качество продуктов.

Однако предложения к рациону есть. Например, родители говорят, что не все дети с удовольствием едят печень и гуляш, и предлагают чаще давать гороховый суп, творог и сосиски.

"А вот школьники старшего возраста, судя по опросам, ждут, что в столовых появится фастфуд. И несмотря на пропаганду здорового питания, фастфуд остается лидером предпочтений старшеклассников", – добавила Мелихова.В управлении образования отметили, что меню составляют операторы питания совместно с руководством образовательных учреждений.