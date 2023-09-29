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Бийчане раскупили все билеты на концерт SHAMAN

Проданы даже места по 7,5 тысячи рублей

29 сентября 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На концерт певца SHAMAN в Бийске не осталось билетов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Мероприятие запланировано на 11 декабря, но свободных мест в зале ГДК уже нет. Раскуплены даже билеты по 7,5 тысячи. 

После Бийска артист поедет в Барнаул. На концерт в краевой столице билетов еще много. 

Ранее в Барнауле выступила арт-группа "Soprano Турецкого". 

Бийск музыка

Комментарии 15

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Гость

11:51:01 29-09-2023

Да дураков в обществе всегда было большинство.

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горожанка

12:38:19 29-09-2023

Гость (11:51:01 29-09-2023) Да дураков в обществе всегда было большинство. ... зачем Вы так? SHAMAN действительно классный

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Гость

15:18:36 29-09-2023

горожанка (12:38:19 29-09-2023) зачем Вы так? SHAMAN действительно классный... в это время, для вас в самый раз

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Гость

13:40:48 29-09-2023

Гость (11:51:01 29-09-2023) Да дураков в обществе всегда было большинство. ... Почему сразу большинство, там меньше тысячи вместимость зала

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Гость

14:31:19 29-09-2023

Гость (11:51:01 29-09-2023) Да дураков в обществе всегда было большинство. ... А вы себя к какой части населения относите? Получается, что если вам не нравится Шаман, то люди, ему симпатизирующие, дураки? Слишком высокое самомнение.

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Гость

16:18:14 29-09-2023

Гость (14:31:19 29-09-2023) А вы себя к какой части населения относите? Получается, что ..к нормальной, а не к клиническому психозу, навязанному любимым телевизором

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Гость

16:19:29 29-09-2023

Гость (14:31:19 29-09-2023) А вы себя к какой части населения относите? Получается, что ... как убого...

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Гость

12:26:14 29-09-2023

Бийские любители высокого творчества походу и в Барнауле все билеты скупят.

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Гость

12:53:21 29-09-2023

Либерастам и пробандеровцам сильно не нравится

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Гость

15:17:52 29-09-2023

Гость (12:53:21 29-09-2023) Либерастам и пробандеровцам сильно не нравится... от телевизора оторвись пэтриот

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Гость

15:39:04 29-09-2023

Гость (15:17:52 29-09-2023) от телевизора оторвись пэтриот... Он у него в голову встроен.

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Гость

12:57:36 29-09-2023

Отстой

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Гость

13:05:27 29-09-2023

Либерастам очень не нравятся те,кто занесён в украинский миротворец )

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Гость

14:35:40 29-09-2023

А вы себя к какой части населения относите? - а Я красивая.

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Гость

18:25:52 29-09-2023

Даже если бы мне заплатят - ни за что не пойду.

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