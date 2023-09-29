Бийчане раскупили все билеты на концерт SHAMAN
Проданы даже места по 7,5 тысячи рублей
29 сентября 2023, 11:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На концерт певца SHAMAN в Бийске не осталось билетов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Мероприятие запланировано на 11 декабря, но свободных мест в зале ГДК уже нет. Раскуплены даже билеты по 7,5 тысячи.
После Бийска артист поедет в Барнаул. На концерт в краевой столице билетов еще много.
Ранее в Барнауле выступила арт-группа "Soprano Турецкого".
11:51:01 29-09-2023
Да дураков в обществе всегда было большинство.
12:38:19 29-09-2023
Гость (11:51:01 29-09-2023) Да дураков в обществе всегда было большинство. ... зачем Вы так? SHAMAN действительно классный
15:18:36 29-09-2023
горожанка (12:38:19 29-09-2023) зачем Вы так? SHAMAN действительно классный... в это время, для вас в самый раз
13:40:48 29-09-2023
Гость (11:51:01 29-09-2023) Да дураков в обществе всегда было большинство. ... Почему сразу большинство, там меньше тысячи вместимость зала
14:31:19 29-09-2023
Гость (11:51:01 29-09-2023) Да дураков в обществе всегда было большинство. ... А вы себя к какой части населения относите? Получается, что если вам не нравится Шаман, то люди, ему симпатизирующие, дураки? Слишком высокое самомнение.
16:18:14 29-09-2023
Гость (14:31:19 29-09-2023) А вы себя к какой части населения относите? Получается, что ..к нормальной, а не к клиническому психозу, навязанному любимым телевизором
16:19:29 29-09-2023
Гость (14:31:19 29-09-2023) А вы себя к какой части населения относите? Получается, что ... как убого...
12:26:14 29-09-2023
Бийские любители высокого творчества походу и в Барнауле все билеты скупят.
12:53:21 29-09-2023
Либерастам и пробандеровцам сильно не нравится
15:17:52 29-09-2023
Гость (12:53:21 29-09-2023) Либерастам и пробандеровцам сильно не нравится... от телевизора оторвись пэтриот
15:39:04 29-09-2023
Гость (15:17:52 29-09-2023) от телевизора оторвись пэтриот... Он у него в голову встроен.
12:57:36 29-09-2023
Отстой
13:05:27 29-09-2023
Либерастам очень не нравятся те,кто занесён в украинский миротворец )
14:35:40 29-09-2023
А вы себя к какой части населения относите? - а Я красивая.
18:25:52 29-09-2023
Даже если бы мне заплатят - ни за что не пойду.