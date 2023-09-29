Бийчане раскупили все билеты на концерт SHAMAN

Проданы даже места по 7,5 тысячи рублей

29 сентября 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На концерт певца SHAMAN в Бийске не осталось билетов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Мероприятие запланировано на 11 декабря, но свободных мест в зале ГДК уже нет. Раскуплены даже билеты по 7,5 тысячи.



После Бийска артист поедет в Барнаул. На концерт в краевой столице билетов еще много.

Ранее в Барнауле выступила арт-группа "Soprano Турецкого".