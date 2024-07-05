Бийчане жалуются на заросшие борщевиком кладбища

В администрации ранее объясняли, что все 10 кладбищ в городе обслуживает МУП "Память", но борьба с борщевиком в их обязанности не входит

05 июля 2024, 21:28, ИА Амител

Борщевик / Фото: ecologyofrussia.ru

Бийчане рассказали, что в этом году на кладбищах сильно разросся борщевик. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

"На северном кладбище его просто кошмар сколько! Неоднократно я и мои родные получали ожоги. Вопрос к знающим людям: кто на кладбище должен бороться с ним?" – пишут местные жители в социальных сетях.

В администрации ранее объясняли, что все 10 кладбищ в городе обслуживает МУП "Память". В их обязанности входит очистка кладбищ от поваленных деревьев и вывоз мусора, но скосом растительности у могил должны заниматься родственники усопших.

Как отметили в травмпункте бийской больницы № 2, сок борщевика вызывает сильные ожоги под действием ультрафиолета. В местах взаимодействия с кожными покровами образуются большие волдыри, а при попадании в глаза сок борщевика может привести к слепоте.