Бийчане жалуются на заросшие борщевиком кладбища
В администрации ранее объясняли, что все 10 кладбищ в городе обслуживает МУП "Память", но борьба с борщевиком в их обязанности не входит
05 июля 2024, 21:28, ИА Амител
Бийчане рассказали, что в этом году на кладбищах сильно разросся борщевик. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
"На северном кладбище его просто кошмар сколько! Неоднократно я и мои родные получали ожоги. Вопрос к знающим людям: кто на кладбище должен бороться с ним?" – пишут местные жители в социальных сетях.
В администрации ранее объясняли, что все 10 кладбищ в городе обслуживает МУП "Память". В их обязанности входит очистка кладбищ от поваленных деревьев и вывоз мусора, но скосом растительности у могил должны заниматься родственники усопших.
Как отметили в травмпункте бийской больницы № 2, сок борщевика вызывает сильные ожоги под действием ультрафиолета. В местах взаимодействия с кожными покровами образуются большие волдыри, а при попадании в глаза сок борщевика может привести к слепоте.
00:52:10 06-07-2024
Учитывая развитие дронов и ИИ, сделали бы дрон, камеры которого, например, распознают зонтики борщевика и срезают их. И пусть роботы летают, обратабывают по схеме площади да возвращаются на подзарядку. Думаю, подобное будет реализовано в послеукраинские годы.
08:49:40 06-07-2024
Бийчане жалуются - уже мем.
11:11:05 06-07-2024
тут мужичок за 1000 сотку косит - надо его звать