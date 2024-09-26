Бийчанин из-за мошенников не смог реализовать поговорку "готовь сани летом"
Мужчина долго ждал, пока ему доставят купленный снегоход
26 сентября 2024, 11:20, ИА Амител
В Алтайском крае мужчину при покупке снегохода обманули мошенники, сообщает региональное МВД.
Жертвой уже старой схемы аферистов стал 40-летний житель Бийска. Он нашел объявление о продаже снегохода в другом городе, созвонился с продавцом и договорился о доставке.
"Пришла ссылка, перейдя по которой покупатель оказался на сайте транспортной компании. Там он ввел данные своей карты и перевел около 90 тысяч рублей. Хозяин зимнего транспорта подтвердил зачисление денег на свой счет и выслал номер заказа", – рассказали в ведомстве.
Бийчанин ждал, пока ему доставят снегоход, но в назначенное время продавец не вышел на связь и пропал. После этого мужчина понял, что его обманули.
Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность и не переводить деньги незнакомым людям при покупке товаров по объявлению, а также не сообщать им данные своих банковских карт и не переходить по неизвестным ссылкам.
14:08:12 26-09-2024
этой басне 5 лет уже.
00:04:33 27-09-2024
Андрей (14:08:12 26-09-2024) этой басне 5 лет уже.... Может быть и пять, только снегохода ещё никто не увидел 🤦
00:08:16 27-09-2024
Оповестите бийчан под роспись про этот снегоход. 175