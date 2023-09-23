Бийчанин Каменский стал серебряным призером Всероссийского турнира по стрельбе
Спортсмен уступил первое место москвичу
23 сентября 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: altaisport.ru
Бийчанин Сергей Каменский стал серебряным призером Всероссийского турнира по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят на стрельбище Лисья нора в Дмитровском районе Московской области.
22 сентября стрелки разыгрывали награды в олимпийском упражнении – стрельбе с 10 метров. Каменский по итогам квалификации попал в восьмерку сильнейших, а в финале лишь последним выстрелом уступил москвичу Александру Дрягину и занял второе место, сообщает "Алтайский спорт".
Бронзовым призером в этой дисциплине стал Александр Васильев из Липецкой области.
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