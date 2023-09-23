Бийчанин Каменский стал серебряным призером Всероссийского турнира по стрельбе

Спортсмен уступил первое место москвичу

23 сентября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: altaisport.ru

Бийчанин Сергей Каменский стал серебряным призером Всероссийского турнира по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят на стрельбище Лисья нора в Дмитровском районе Московской области.

22 сентября стрелки разыгрывали награды в олимпийском упражнении – стрельбе с 10 метров. Каменский по итогам квалификации попал в восьмерку сильнейших, а в финале лишь последним выстрелом уступил москвичу Александру Дрягину и занял второе место, сообщает "Алтайский спорт".

Бронзовым призером в этой дисциплине стал Александр Васильев из Липецкой области.