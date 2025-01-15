Бийчанин напал на 22-летнюю девушку, выхватив у нее из рук цветы и сумку
Преступника поймали у трамвайных путей в километре от происшествия
15 января 2025, 09:05, ИА Амител
Бийчанин выхватил у прохожей сумку и букет цветов, однако был быстро пойман в километре от места происшествия. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
22-летняя жительница Бийска возвращалась домой вечером 13 января. Неожиданно со спины к ней подбежал неизвестный мужчина и толкнул. Когда девушка упала в сугроб, он вырвал из ее рук букет цветов и сумку, после чего убежал. О нападении девушка сообщила в полицию. На место происшествия выехал подполковник полиции Вадим Зенков, который в тот день был ответственным по отделу полиции "Заречье".
Приблизительно в километре от места происшествия правоохранитель заметил мужчину, идущего вдоль трамвайных путей и похожего на злоумышленника по приметам. Преступником оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников МВД. Подполковник задержал его и доставил в отдел полиции.
"Мужчина признался в содеянном. Как было установлено, сумку и букет подозреваемый успел выбросить – они были обнаружены в ходе поисковых мероприятий. Денежные средства, которые нападавший вытащил из женской сумки, были изъяты. Все имущество передано заявительнице", – подчеркнули в региональном МВД.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 статьи 162 УК РФ "Разбой". Злоумышленника заключили под стражу.
09:21:30 15-01-2025
32-летний --- так то подходит, может таких лучше убрать отсюда
10:02:36 15-01-2025
Когда же эти дебилы все исчезнут. Из поколения в поколение появляются всё новые. Либо может делать массовое освещение на весь город и край каждое действие преступника. Через все СМИ - ФИО, фото, возраст, что натворил, в каком районе обычно проживает. Чтобы все про него знали и всё его окружение. Может заранее стрёмно будет. Хотя самый близкий круг окружения и так в курсе. Ну и вишенкой - видеоизвинение перед жертвой и обещание, что больше так не будет. Хоть и не все так сделают, да и обещания не выполнят, но всё-равно.
14:40:24 15-01-2025
крайне опасный субъект, грабеж...от 7 лет его закройте а там от туберкулеза сам откиснет