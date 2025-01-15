Бийчанин напал на 22-летнюю девушку, выхватив у нее из рук цветы и сумку

Преступника поймали у трамвайных путей в километре от происшествия

15 января 2025, 09:05, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Бийчанин выхватил у прохожей сумку и букет цветов, однако был быстро пойман в километре от места происшествия. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

22-летняя жительница Бийска возвращалась домой вечером 13 января. Неожиданно со спины к ней подбежал неизвестный мужчина и толкнул. Когда девушка упала в сугроб, он вырвал из ее рук букет цветов и сумку, после чего убежал. О нападении девушка сообщила в полицию. На место происшествия выехал подполковник полиции Вадим Зенков, который в тот день был ответственным по отделу полиции "Заречье".

Приблизительно в километре от места происшествия правоохранитель заметил мужчину, идущего вдоль трамвайных путей и похожего на злоумышленника по приметам. Преступником оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников МВД. Подполковник задержал его и доставил в отдел полиции.

"Мужчина признался в содеянном. Как было установлено, сумку и букет подозреваемый успел выбросить – они были обнаружены в ходе поисковых мероприятий. Денежные средства, которые нападавший вытащил из женской сумки, были изъяты. Все имущество передано заявительнице", – подчеркнули в региональном МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 статьи 162 УК РФ "Разбой". Злоумышленника заключили под стражу.