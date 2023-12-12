Бийчанин не смог рассчитаться за булку билетом "банка приколов" и убежал
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего
12 декабря 2023, 10:15, ИА Амител
Житель Бийска безуспешно попытался рассчитаться в магазине билетом "банка приколов", сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
В полицию обратилась администратор магазина крупной торговой сети и рассказала, что вечером на точку пришел покупатель и на кассе за хлебобулочное изделие протянул поддельную пятитысячную купюру.
Однако обмануть кассиршу ему не удалось: сотрудница увидела надпись "билет банка приколов".
"Посетитель понял, что его аферу раскрыли и убежал в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.
Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего и призывают быть бдительнее при осуществлении любых товарно-денежных операций.
14:51:13 12-12-2023
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. На большее квалификации не хватает.