Бийчанин не смог рассчитаться за булку билетом "банка приколов" и убежал

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего

12 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Житель Бийска безуспешно попытался рассчитаться в магазине билетом "банка приколов", сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

В полицию обратилась администратор магазина крупной торговой сети и рассказала, что вечером на точку пришел покупатель и на кассе за хлебобулочное изделие протянул поддельную пятитысячную купюру.

Однако обмануть кассиршу ему не удалось: сотрудница увидела надпись "билет банка приколов".

"Посетитель понял, что его аферу раскрыли и убежал в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего и призывают быть бдительнее при осуществлении любых товарно-денежных операций.