Бийчанин перевел на "безопасный счет" почти 2 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

28 августа 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

63-летний житель Бийска перевел мошенникам 1,775 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанин рассказал полицейским, что ему позвонил сотрудник банка и сказал, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит, но сказал при этом, как "сберечь" деньги.

"Звонивший предложил потерпевшему самостоятельно оформить заявку на кредит, получить денежные средства и перевести их на "безопасный счет". Мужчина оформил в личном кабинете банка кредит, после чего обналичил полученные средства, и перевел их на продиктованные мошенниками счета", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.