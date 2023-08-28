НОВОСТИПроисшествия

Бийчанин перевел на "безопасный счет" почти 2 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

28 августа 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

63-летний житель Бийска перевел мошенникам 1,775 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанин рассказал полицейским, что ему позвонил сотрудник банка и сказал, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит, но сказал при этом, как "сберечь" деньги.

"Звонивший предложил потерпевшему самостоятельно оформить заявку на кредит, получить денежные средства и перевести их на "безопасный счет". Мужчина оформил в личном кабинете банка кредит, после чего обналичил полученные средства, и перевел их на продиктованные мошенниками счета", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Бийск Происшествия Мошенники

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

19:56:42 28-08-2023

Хорошо спрятал, теперь сам не найдет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:00 29-08-2023

Захочешь взять кредит не дадут, а тут запросто оформил обналичил...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров