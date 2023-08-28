Бийчанин перевел на "безопасный счет" почти 2 млн рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
28 августа 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
63-летний житель Бийска перевел мошенникам 1,775 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанин рассказал полицейским, что ему позвонил сотрудник банка и сказал, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит, но сказал при этом, как "сберечь" деньги.
"Звонивший предложил потерпевшему самостоятельно оформить заявку на кредит, получить денежные средства и перевести их на "безопасный счет". Мужчина оформил в личном кабинете банка кредит, после чего обналичил полученные средства, и перевел их на продиктованные мошенниками счета", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
19:56:42 28-08-2023
Хорошо спрятал, теперь сам не найдет.
10:21:00 29-08-2023
Захочешь взять кредит не дадут, а тут запросто оформил обналичил...