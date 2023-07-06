Бийчанин по инструкции мошенников ворвался в банк и взорвал фейерверк

Как рассказал очевидец, мужчина стал жертвой мошенников — он потерял 150 тысяч рублей

06 июля 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

5 июля 40-летний бийчанин зажег фейерверк в отделении банка на улице Васильева. Как сообщает "КП-Барнаул", на такие действия его могли подтолкнуть мошенники.

Как рассказал очевидец, мужчина стал жертвой мошенников — он потерял 150 тысяч рублей. После этого ему позвонили "полицейские", которые убедили его, что в банках работают одни мошенники, после чего попросили помочь в их поимке.

От бийчанина требовалось создать шумную обстановку для проникновения группы захвата. Горожанин купил коробку с многозарядным фейерверком и пошел в банк. Там он взорвал его.

Однако группа захвата не прибыла. Вместо нее приехали сотрудники Росгвардии, а мужчину в результате задержали. Все это время он был на связи с злоумышленниками.