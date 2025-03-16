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Бийчанин потерял 40 тысяч рублей, пригласив девушку на свидание в кино

Мужчина стал жертвой аферистов

16 марта 2025, 14:25, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель соседнего с Бийском района хотел пойти на свидание с девушкой, однако стал жертвой мошенников и потерял около 40 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Мужчина обратился к правоохранителям и пояснил, что познакомился с девушкой в соцсетях. Ему понравилось их общение и он предложил встретиться – незнакомка согласилась и отправила ссылку на лаундж-кино. Однако у мужчины не получалось приобрести билеты.

Он попросил новую знакомую оплатить вход в кинотеатр и перевел ей на карту около 10 тыс. рублей. В конечном счете девушка не смогла прийти. Она предложила обратиться в службу поддержки заведения и вернуть деньги.

В чате с мужчиной связался менеджер. Он предложил вернуть деньги и ввести данные карты на сайте. Мужчина снова связался с менеджером, который объяснил, что для верификации на его счету должно быть около 35 тыс. рублей. Потерпевший заподозрил неладное и зашел в приложение банка. Вместо зачислений он увидел списание почти 30 тыс. рублей с кредитной карты.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Есть ли в деле подозреваемые – пока неизвестно.

Происшествия Мошенники

Комментарии 6

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Гость

15:29:00 16-03-2025

Деньги взяли, услугу не оказали(
Где девка, ...?

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Гость

12:27:37 17-03-2025

Гость (15:29:00 16-03-2025) Деньги взяли, услугу не оказали(Где девка, ...?... Где девка, ...? --- может в Киеве?

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Гость

17:06:15 16-03-2025

Незнакомка заочница.

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Гость

17:07:01 16-03-2025

Кина не будет.

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Олег

19:14:18 16-03-2025

Даже бабы поддельные.

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Гость

05:55:23 17-03-2025

На ледоход надо звать смотреть, а не в киношку за 10ку. Разбаловали тёлок

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