Бийчанин потерял 40 тысяч рублей, пригласив девушку на свидание в кино

Мужчина стал жертвой аферистов

16 марта 2025, 14:25, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель соседнего с Бийском района хотел пойти на свидание с девушкой, однако стал жертвой мошенников и потерял около 40 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Мужчина обратился к правоохранителям и пояснил, что познакомился с девушкой в соцсетях. Ему понравилось их общение и он предложил встретиться – незнакомка согласилась и отправила ссылку на лаундж-кино. Однако у мужчины не получалось приобрести билеты.

Он попросил новую знакомую оплатить вход в кинотеатр и перевел ей на карту около 10 тыс. рублей. В конечном счете девушка не смогла прийти. Она предложила обратиться в службу поддержки заведения и вернуть деньги.

В чате с мужчиной связался менеджер. Он предложил вернуть деньги и ввести данные карты на сайте. Мужчина снова связался с менеджером, который объяснил, что для верификации на его счету должно быть около 35 тыс. рублей. Потерпевший заподозрил неладное и зашел в приложение банка. Вместо зачислений он увидел списание почти 30 тыс. рублей с кредитной карты.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Есть ли в деле подозреваемые – пока неизвестно.