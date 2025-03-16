Бийчанин потерял 40 тысяч рублей, пригласив девушку на свидание в кино
Мужчина стал жертвой аферистов
16 марта 2025, 14:25, ИА Амител
Житель соседнего с Бийском района хотел пойти на свидание с девушкой, однако стал жертвой мошенников и потерял около 40 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
Мужчина обратился к правоохранителям и пояснил, что познакомился с девушкой в соцсетях. Ему понравилось их общение и он предложил встретиться – незнакомка согласилась и отправила ссылку на лаундж-кино. Однако у мужчины не получалось приобрести билеты.
Он попросил новую знакомую оплатить вход в кинотеатр и перевел ей на карту около 10 тыс. рублей. В конечном счете девушка не смогла прийти. Она предложила обратиться в службу поддержки заведения и вернуть деньги.
В чате с мужчиной связался менеджер. Он предложил вернуть деньги и ввести данные карты на сайте. Мужчина снова связался с менеджером, который объяснил, что для верификации на его счету должно быть около 35 тыс. рублей. Потерпевший заподозрил неладное и зашел в приложение банка. Вместо зачислений он увидел списание почти 30 тыс. рублей с кредитной карты.
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Есть ли в деле подозреваемые – пока неизвестно.
15:29:00 16-03-2025
Деньги взяли, услугу не оказали(
Где девка, ...?
12:27:37 17-03-2025
Гость (15:29:00 16-03-2025) Деньги взяли, услугу не оказали(Где девка, ...?... Где девка, ...? --- может в Киеве?
17:06:15 16-03-2025
Незнакомка заочница.
17:07:01 16-03-2025
Кина не будет.
19:14:18 16-03-2025
Даже бабы поддельные.
05:55:23 17-03-2025
На ледоход надо звать смотреть, а не в киношку за 10ку. Разбаловали тёлок