Бийчанин угнал такси у женщины, пока она пыталась выгнать его из машины

Женщина побежала за машиной, но догнать не получилось

06 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае пьяный и агрессивный мужчина угнал автомобиль у женщины, подрабатывающей в такси, сообщает региональное МВД.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел на переднее пассажирское сиденье. Поведение клиента не понравилось женщине и она попросила его выйти", – рассказали в ведомстве.

Бийчанин отказался покинуть машину. Тогда женщина остановила автомобиль, вышла из него и потребовала покинуть такси.

В этот момент пассажир пересел за руль и поехал. Женщина побежала за машиной, но догнать не смогла. Правоохранители оперативно задержали мужчину, им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.

На угнанной машине он доехал до дома и бросил ее во дворе. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".