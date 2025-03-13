Бийчанин во время утренней прогулки нашел банковскую карту и 12 раз сходил за покупками
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
13 марта 2025, 10:40, ИА Амител
Фото: Stephen Phillips / unsplash.com
В Бийске полицейские задержали мужчину, который потратил деньги с чужой банковской карты, сообщили в МВД Алтайского края.
53-летний горожанин во время утренней прогулки заметил на снегу чужой "пластик", поднял его и побежал с ним по магазинам.
"За пару часов бийчанин сходил за покупками 12 раз и успел потратить чуть больше 8 тысяч рублей. Однако в скором времени его задержали сотрудники уголовного розыска", – рассказали в ведомстве.
Владелец карты узнал о пропаже только после получения сообщений о списании средств.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета" с подпиской о невыезде.
10:54:40 13-03-2025
Что такое утренняя прогулка? За опохмелом?
12:35:09 13-03-2025
Гость (10:54:40 13-03-2025) Что такое утренняя прогулка? За опохмелом?... Естественно, раз "поднял его и побежал с ним по магазинам")))
10:54:53 13-03-2025
Старый мусорской прикол
11:33:19 13-03-2025
Оперативно сработали полицаи, вычислив и схватив далеко не жулика, а всего лишь "счастливца", которому "повезло" найти валявшееся на снегу бабло и частично его реализовать... Экого "хапугу" прищучили!
13:27:16 13-03-2025
Гость (11:33:19 13-03-2025) Оперативно сработали полицаи, вычислив и схватив далеко не ж... Как бы ты заговорил, если на снегу валялось твое бабло. Понял и простил бы "хапугу"? ))
14:45:41 13-03-2025
Гость (11:33:19 13-03-2025) Оперативно сработали полицаи, вычислив и схватив далеко не ж... Если б он нашел твою карту, то соплей было бы до колена
14:12:25 13-03-2025
Интересно, как они так быстро находят. Это же надо номера карт тогда знать. Никогда не запоминал. Раз терял, успели немного снять. Надо записать их на всякий случай.
01:39:02 18-03-2025
Гость (14:12:25 13-03-2025) Интересно, как они так быстро находят. Это же надо номера ка... А приложение ума не хватает установить?