Бийчанин во время утренней прогулки нашел банковскую карту и 12 раз сходил за покупками

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

13 марта 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Stephen Phillips / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали мужчину, который потратил деньги с чужой банковской карты, сообщили в МВД Алтайского края.

53-летний горожанин во время утренней прогулки заметил на снегу чужой "пластик", поднял его и побежал с ним по магазинам.

"За пару часов бийчанин сходил за покупками 12 раз и успел потратить чуть больше 8 тысяч рублей. Однако в скором времени его задержали сотрудники уголовного розыска", – рассказали в ведомстве.

Владелец карты узнал о пропаже только после получения сообщений о списании средств.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета" с подпиской о невыезде.