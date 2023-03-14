Бийчанин выдавал жителям микрокредиты и забирал у них имущество на миллионы рублей

Мужчина занимал деньги под залог принадлежащего потерпевшим имущества

14 марта 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили директора микрокредитной организации за мошенничество, сообщает региональная прокуратура.

"С февраля 2014 года по июнь 2020-го 40-летний директор компании обманывал местных жителей, лишая их права на принадлежащее им имущество, в том числе жилые помещения", – рассказали в ведомстве.

Мужчина занимал деньги под залог принадлежащего потерпевшим имущества – недвижимости и автомобилей. При этом под видом договора залога заключал договор дарения или оформлял нотариальную доверенность на право продажи имущества.

Кроме того, бийчанин вводил в заблуждение судей об обоснованности своих исковых требований к потерпевшим с целью получения судебного решения в свою пользу.

В результате директор организации завладел имуществом на общую сумму более 7,2 млн рублей. Суд отправил его в колонию общего режима на три года семь месяцев.