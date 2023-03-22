Бийчанина на семь лет отправили в колонию за сбитую насмерть девушку

Мужчина сел за руль пьяным и наехал на 17-летнюю горожанку на пешеходном переходе

22 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Суд вынес приговор 59-летнему жителю Бийска по делу о смертельном ДТП. Об этом рассказали в региональном СК.

Напомним, что 1 апреля 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал. На его имущество наложили арест на сумму 3 млн рублей. Суд приговорил бийчанина к семи годам колонии-поселения.