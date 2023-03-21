Бийчанина осудили за смерть ребёнка, который катался на тюбинге, прицепленном к авто

Суд, учитывая раскаяние и извинения потерпевшего, назначил ему полтора года лишения свободы условно

21 марта 2023, 22:25, ИА Амител

18-летнего бийчанина признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 20 ноября прошлого года он решил покатать несовершеннолетнего на тюбинге, который был привязан к его автомобилю.

"В процессе движения тюб вынесло на обочину дороги, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем. В результате происшествия 16-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", – заявили в пресс-службе ведомства.

Суд, учитывая раскаяние и извинения потерпевшего, назначил ему полтора года лишения свободы условно, лишив права управления автомобилем на два года.