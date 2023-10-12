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Бийчанина осудят за кошку, которую он, будучи пьяным, выкинул из окна пятого этажа

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

12 октября 2023, 21:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Прокуратура Бийска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который выбросил кошку из окна своей квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 5 июня обвиняемый, будучи пьяным, выбросил животное из окна. Несмотря на усилия волонтеров, кошка через несколько дней погибла в ветеринарной клинике.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 245 УК РФ, предусматривающей ответственность до трех лет лишения свободы.

Бийск питомцы Жестокость к животным

Комментарии 1

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Гость

12:53:47 13-10-2023

А вот если бы кошку растерзала уличная собака, то ей бы ничего не было.

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