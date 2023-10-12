Бийчанина осудят за кошку, которую он, будучи пьяным, выкинул из окна пятого этажа
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
12 октября 2023, 21:34, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Прокуратура Бийска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который выбросил кошку из окна своей квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации следствия, 5 июня обвиняемый, будучи пьяным, выбросил животное из окна. Несмотря на усилия волонтеров, кошка через несколько дней погибла в ветеринарной клинике.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 245 УК РФ, предусматривающей ответственность до трех лет лишения свободы.
12:53:47 13-10-2023
А вот если бы кошку растерзала уличная собака, то ей бы ничего не было.