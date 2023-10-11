Бийчанину светит уголовка за поддельные водительские права

В отношении горожанина проводят проверку

11 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

38-летний житель Бийска предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение и теперь ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инспекторы ГИБДД остановили мужчину на Subaru на улице Мало-Угреневской для проверки документов. Однако в базе предоставленное горожанином удостоверение с такими данными не пробилось. Впоследствии криминалисты также установили, что горожанин использовал фальшивку.

Процессуальное решение в отношении бийчанина примут по результатам проверки.