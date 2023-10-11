Бийчанину светит уголовка за поддельные водительские права
В отношении горожанина проводят проверку
11 октября 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
38-летний житель Бийска предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение и теперь ему грозит уголовная ответственность.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инспекторы ГИБДД остановили мужчину на Subaru на улице Мало-Угреневской для проверки документов. Однако в базе предоставленное горожанином удостоверение с такими данными не пробилось. Впоследствии криминалисты также установили, что горожанин использовал фальшивку.
Процессуальное решение в отношении бийчанина примут по результатам проверки.
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