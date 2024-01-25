Бийчанка отдала мошенникам 20 тысяч рублей, желая обменять кешбэк на реальные деньги

Правоохранители возбудили уголовное дело

25 января 2024, 11:15, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com

53-летняя жительница Бийска отдала мошенникам 20 тысяч рублей, желая обменять якобы накопленный кешбэк на реальные деньги.

Как рассказали в МВД Алтайского края, женщине позвонили "сотрудники банка" и сказали, что у нее на счете есть около 10 тысяч бонусов, которые можно превратить в рубли.

"Мошенники попросили назвать номер банковской карты и специальный код, пришедший в SMS-сообщении. После этого со счета бийчанки списалось 20 тысяч", – говорится в сообщении.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.