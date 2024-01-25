Бийчанка отдала мошенникам 20 тысяч рублей, желая обменять кешбэк на реальные деньги
Правоохранители возбудили уголовное дело
25 января 2024, 11:15, ИА Амител
Банковские карты / Фото: unsplash.com
53-летняя жительница Бийска отдала мошенникам 20 тысяч рублей, желая обменять якобы накопленный кешбэк на реальные деньги.
Как рассказали в МВД Алтайского края, женщине позвонили "сотрудники банка" и сказали, что у нее на счете есть около 10 тысяч бонусов, которые можно превратить в рубли.
"Мошенники попросили назвать номер банковской карты и специальный код, пришедший в SMS-сообщении. После этого со счета бийчанки списалось 20 тысяч", – говорится в сообщении.
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
11:24:42 25-01-2024
откуда у таких людей хоть какие-нибудь деньги и откуда им знакомо слово "кэшбек"?
17:14:07 25-01-2024
Элен без ребят (11:24:42 25-01-2024) откуда у таких людей хоть какие-нибудь деньги и откуда им зн... Милочка, может быть они работают и зарабатывают? А не то, что ты, весь рабочий день только и делашь, что сообщения строчишь глупые.
17:23:09 25-01-2024
Гость (17:14:07 25-01-2024) Милочка, может быть они работают и зарабатывают? А не то, ч... Глупышка, а зачем ты целый день в интернете серфишь, выискивая писанину Эленки без ребятной? Тебе за эти глупые действия денежку платят или на добровольных началах так себя ведешь?
20:38:19 25-01-2024
Гость (17:23:09 25-01-2024) Гость (17:14:07 25-01-2024) Тебе за эти глупые действия денежку платят Да. Платят. И хорошо. Не завидуй. Грех это для тебя!