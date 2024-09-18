Бийчанка получила выплату за рождение вымышленного ребенка
Теперь ей грозит срок за мошенничество
18 сентября 2024, 21:28, ИА Амител
Ноги ребенка на руках матери / Фото: unsplash.com
53-летняя бийчанка получила выплату за рождение вымышленного ребенка. Об этом сообщает МУ МВД "Бийское".
Женщина обратилась в органы социальной защиты со свидетельством о рождении, которое она получила обманным способом. Там ей выдали все полагаемые выплаты. Из средств регионального бюджета она незаконно присвоила почти 200 тысяч рублей.
Правоохранителям находчивая бийчанка во всем призналась. Ей предъявили обвинение в мошенничестве при получении выплат от государства. Какое наказание понесет фигурантка, будет решать суд.
22:15:28 18-09-2024
как такое возможно? по моему опыту, у меня 4 детей, все зависит от ИНСПЕКТОРА пенс.фонда, от схемы и регламента делопроизводства - лучше готовьте кадры!
22:23:03 18-09-2024
Заявилась - рожай.
12:13:51 19-09-2024
это на самом деле целая тема
там моршенники и сараи как жилые дома оформляют и детей чужих подсовывают и подписи подделывают и дурочек беременных находят и обманывают даже в роддомах напрокат детей берут
для воров это золотое дно
ужесточать наказание за это надо вплоть до расстрела