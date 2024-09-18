Теперь ей грозит срок за мошенничество

18 сентября 2024, 21:28, ИА Амител

Ноги ребенка на руках матери / Фото: unsplash.com

53-летняя бийчанка получила выплату за рождение вымышленного ребенка. Об этом сообщает МУ МВД "Бийское".

Женщина обратилась в органы социальной защиты со свидетельством о рождении, которое она получила обманным способом. Там ей выдали все полагаемые выплаты. Из средств регионального бюджета она незаконно присвоила почти 200 тысяч рублей.

Правоохранителям находчивая бийчанка во всем призналась. Ей предъявили обвинение в мошенничестве при получении выплат от государства. Какое наказание понесет фигурантка, будет решать суд.