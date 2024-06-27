Бийчанка пожаловалась на ужасающее состояние городских кладбищ
Все могилы поросли травой — женщина призвала жителей города выделить несколько часов и облагородить места упокоения родных
27 июня 2024, 21:10, ИА Амител
Заросли на кладбище / Фото: "Чп-
Жительница Бийска пожаловалась на запущенное состояние городских кладбищ. В паблике "ЧП Бийск" она отметила, что могилы и на старом, и на Северном кладбищах, поросли высокой травой.
"Трава – в рост человека. Приезжайте, почистите у своих родных и близких. Не бросайте могилы!" – написала она.
Женщина подчеркнула, что пройти к нужной могиле очень сложно. По ее словам, даже в текущее "стремительное время" следует найти пару часов на то, чтобы избавиться от зарослей на могилах родных.
00:46:22 28-06-2024
Столько комаров страшно даже ехать на кладбище сожрут ничего делать не дадут.
07:38:58 28-06-2024
Кремация выход.
08:12:05 28-06-2024
Почему во всём мире за кладбищами ухаживает миниципалитет, а у нас как и всегда и во всём - сами люди надрывайтесь. К тому же, в Барнауле, например до Михайловского кладбища и добраться не реально, не у всех есть машины
08:51:15 28-06-2024
Гость (08:12:05 28-06-2024) Почему во всём мире за кладбищами ухаживает миниципалитет, а... Потому что там за это родственники деньги платят весь срок захоронения. А у нас нет.
09:37:46 28-06-2024
Гость (08:51:15 28-06-2024) Потому что там за это родственники деньги платят весь срок з... Не правда, там всё делается на налоги, родственники ничего специально не платят, а у нас ничего не делается
11:25:18 28-06-2024
Никто не обязан бесплатно ухаживать.
13:59:46 28-06-2024
Гость (11:25:18 28-06-2024) Никто не обязан бесплатно ухаживать.... Вы "ку - ку" что ли? Из бюджета выделяются деньги на облагораживание кладбищь, а бюджет пополняется налогами. Но только не в России
12:38:30 28-06-2024
С каких это пор естественный природный процесс стал ужасающим? Просто заросла народная тропа. Ужас - это когда скорбящие заваливают могилу искусственными предметами и всё это ветшает, превращается в мусор и не убирается.