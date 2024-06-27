Бийчанка пожаловалась на ужасающее состояние городских кладбищ

Жительница Бийска пожаловалась на запущенное состояние городских кладбищ. В паблике "ЧП Бийск" она отметила, что могилы и на старом, и на Северном кладбищах, поросли высокой травой.

"Трава – в рост человека. Приезжайте, почистите у своих родных и близких. Не бросайте могилы!" – написала она.

Женщина подчеркнула, что пройти к нужной могиле очень сложно. По ее словам, даже в текущее "стремительное время" следует найти пару часов на то, чтобы избавиться от зарослей на могилах родных.