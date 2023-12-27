Бийчанка решила подзаработать на новогодних украшениях, но подзаработали на ней
Полицейские возбудили уголовное дело
27 декабря 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
33-летняя предпринимательница из Бийска лишилась денег при заказе новогодних украшений, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина увидела в соцсети объявление крупного поставщика о продаже дешевых искусственных елок, игрушек и гирлянд и решила на этом подзаработать.
Она списалась с продавцом, договорилась о доставке и перевела ему 20 тысяч рублей. Однако посылку бизнесвумен не дождалась, а поставщик перестал выходить на связь.
В итоге горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
15:24:54 27-12-2023
навреное ОЧЕНЬ дешевые искуственные елки были, ибо я свою покупал за 24 тысячи в прошлом году, а тут КРУПНАЯ ПАРТИЯ за 20 тысяч.... )))))))))))) Какая то странная и кривая новость. даже учитывая дешман, то, сколько она купила, штук 5 елочек китайских? так там ещегирлянды и игрушки. и все за 20 тысяч? Она точно предпринимательница? Лошара вроде в такое верить