Жители Бийска проявляют наименьшую активность на выборах президента

Ситуация может измениться в заключительный день голосования

16 марта 2024, 20:06, ИА Амител

Выборы президента России / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае на выборах президента России менее активно голосуют жители Бийска, пишет телеграм-канал "Алтайский тандем" со ссылкой на данные Избиркома по состоянию на 15:00 16 марта.

"Хуже всех в регионе голосуют пока жители Бийска, там явка на участки составила 26%", – сказано в публикации.

При этом не исключено, что ситуация может измениться 17 марта: обычно в последний день выборов на участки приходит больше всего избирателей.

По данным на 15:00 второго дня голосования, явка в целом по Алтайскому краю составила 32,69%, свою волю изъявили 482 503 избирателя. В тройку лидеров по числу проголосовавших вошли ЗАТО Сибирский (явка 70,9%), Алейский район (62%) и муниципальный округ Суетский район (55,7%).