Бийчанка будет получать лишь часть зарплаты из-за продажи алкоголя детям
Суд назначил женщине четыре месяца исправительных работ
28 декабря 2022, 11:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае женщину признали виновной в неоднократной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, сообщает региональная прокуратура.
«Жительница Бийска, будучи привлечённой к административной ответственности в декабре 2021 года за продажу алкоголя несовершеннолетним, вновь в сентябре 2022 года осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу», — рассказали в ведомстве.
Суд назначил бийчанке наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы.
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