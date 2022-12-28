НОВОСТИБийск

Бийчанка будет получать лишь часть зарплаты из-за продажи алкоголя детям

Суд назначил женщине четыре месяца исправительных работ

28 декабря 2022, 11:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае женщину признали виновной в неоднократной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, сообщает региональная прокуратура.

«Жительница Бийска, будучи привлечённой к административной ответственности в декабре 2021 года за продажу алкоголя несовершеннолетним, вновь в сентябре 2022 года осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу», — рассказали в ведомстве.

Суд назначил бийчанке наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы.

Комментарии 3

  • Много то как
    28 декабря, Гость   Ответить
  • в неоднократной продажи.. Ау, редактор))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Поэтому нормальные люди только мрот получают в белую
    28 декабря, Гость   Ответить
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