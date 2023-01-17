Новый объект может появиться в бийском туркластере напротив "Горной страны"

Право аренды на 66 месяцев стоит 703 тысячи рублей — за это время инвестор должен будет возвести на участке объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания

17 января 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Администрация Бийска выставила на торги участок площадью 5,6 тысячи квадратных метров в бийском туркластере. Как сообщает "Бийский рабочий", право аренды на 66 месяцев стоит 703 тысячи рублей – за это время инвестор должен будет возвести на участке объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Площадка расположена по левую сторону трассы Р-256 Барнаул – Бийск при движении в сторону Бийска. Этот участок находится напротив кафе "Горная страна", которое у общественности считается единственным резидентом туркластера "Золотые ворота". Отметим, что администрация города неоднократно подчёркивала, что это не так, а на сам кластер призывали смотреть шире.

Торги на право аренды за участок пройдут в конце февраля.