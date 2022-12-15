Сотрудников подкосило: в Бийске из-за вспышки гриппа и ОРВИ трамваи и автобусы начнут ходить реже

Нехватка будет сохраняться в течение ближайших двух недель, почти до Нового года — когда транспорт особенно востребован

15 декабря 2022, 21:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сотрудников «Бийскгортранса» подкосили ОРВИ и грипп, из-за чего многим пришлось отказаться от выхода на работу, уйдя на больничный. Как сообщает «Бийский рабочий», из-за этого в ближайшие дни в городе увеличат интервал движения трамваев.

Как узнали журналисты, много заболевших и среди сотрудников автотранспорта — болеют как водители, так и кондукторы. Нехватка работников в автобусных экипажах будет сохраняться в течение двух ближайших недель — почти до самого Нового года, в дни, когда транспорт наиболее востребован.

Чтобы как-то решить проблему, будет немного увеличен интервал движения популярных маршрутов № 23 и 35. Пригородных рейсов это не коснётся и там автобусы будут ходить по привычному графику.

Напомним, что в Бийске быстро увеличивается число заболевших свиным гриппом H1N1, с первыми больными врачи столкнулись буквально неделю назад. Медики уверены, что число заражённых будет расти в ближайшие шесть-восемь недель. При этом в ряде случаев болезнь сопровождается осложнениями.