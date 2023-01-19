В Бийске актуализируют информацию о гражданах на случай эвакуации

Среди запрашиваемой информации — количество человек, которые могут пройти пешком 30-35 километров

19 января 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бийские предприятия начали получать письма из городского управления ГОЧС и ПБ с просьбой предоставить информацию о работниках и их семьях. Как сообщает "Бийский рабочий", информация необходима на случай эвакуации людей в безопасные районы Алтайского края – в ведомстве заявили, что это обычная актуализация данных и повода для паники нет.

Письма предприятия получают с 17 января. В них сказано, что сведения о работниках и их семьях будут учтены для своевременного планирования эвакуационных мероприятий. Среди запрашиваемой информации – количество человек, которые могут пройти пешком 30-35 километров. Транспортом же будут вывозить стариков, детей до 14 лет и их матерей, инвалидов, беременных женщин, больных людей. Также будут выводить работников объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города в военное время – находящихся не на смене.

К членам семей работников, о которых нужно сообщить работодателю, относят проживающих с ними иждивенцев – детей, за исключением студентов, инвалидов, престарелых родителей, неработающих супругов, – учёт детей ведётся по месту работы матери.