В Бийске выросли цены на услуги по уборке снега

Стоимость помощи фронтального погрузчика начинается от 1,5 тысячи рублей за час, а остальная техника — ощутимо дороже

10 января 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске выросла стоимость работ по уборке снега. Как сообщает «Бийский рабочий», речь идёт не только о труде рабочих, но и о вызове техники.

Так, услуги фронтального погрузчика обойдутся в среднем в 1,5 тысячи рублей за час. Экскаватор-погрузчик и другие машины стоят дороже.

«Уборка снега, мусора и другие работы, 2000 рублей/час, минимум 2500 рублей/час по безналу. Есть КамАЗы с хорошими нашивками для вывоза снега и мусора в помощь трактору», — пишут исполнители.

Ручной труд тоже в цене. Рабочие требуют или от 50 рублей за метр квадратный территории, или же просят почасовую оплату. Отметим, что жители частного сектора стараются выбирать услуги не с почасовой оплатой, а за проделанную работу, так проще и выгоднее обеим сторонам.