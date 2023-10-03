Бийская школьница решила отомстить родителям и напилась геля для стирки

12-летняя девочка была прилежной ученицей, однако в последнее время у нее испортилось поведение

03 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бийская школьница напилась геля для стирки, чтобы разыграть родителей и отомстить им за наказание. Об этом сообщает Mash Siberia.

По информации канала, 12-летняя девочка была прилежной ученицей и активно участвовала в жизни школы. Однако в последнее время у нее испортилось поведение. Родители провели воспитательную беседу и лишили ее телефона и косметики.

На следующий день девочка стала собираться в школу. Мама решила заглянуть к школьнице в ванную и увидела, что изо рта у нее брызжут пузыри, а в руках – гель для стирки. С острым отравлением подростка доставили в больницу.

Уже позднее она объяснила, что решила так разыграть родителей, а то что ее "пранк" никто не оценил, уже поняла.