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Бийская школьница решила отомстить родителям и напилась геля для стирки

12-летняя девочка была прилежной ученицей, однако в последнее время у нее испортилось поведение

03 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бийская школьница напилась геля для стирки, чтобы разыграть родителей и отомстить им за наказание. Об этом сообщает Mash Siberia.

По информации канала, 12-летняя девочка была прилежной ученицей и активно участвовала в жизни школы. Однако в последнее время у нее испортилось поведение. Родители провели воспитательную беседу и лишили ее телефона и косметики.

На следующий день девочка стала собираться в школу. Мама решила заглянуть к школьнице в ванную и увидела, что изо рта у нее брызжут пузыри, а в руках – гель для стирки. С острым отравлением подростка доставили в больницу.

Уже позднее она объяснила, что решила так разыграть родителей, а то что ее "пранк" никто не оценил, уже поняла.

Бийск Происшествия дети

Комментарии 5

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Гость

10:28:03 03-10-2023

то что ее "пранк" никто не оценил, уже поняла. - В дурничку

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Пузырек

12:51:52 03-10-2023

Переходный период. Абсолютное большинство это проходит, кто- в большей степени, у кого-то голова меньше съезжает.

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Гость

13:50:05 03-10-2023

Встречайте родители злых ОДНщиц ...

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гость

15:15:20 03-10-2023

Люди! не отбирайте у детей телефоны и ту же косметику. Ни к чему хорошему это не приведет. Надо найти общий язык, сложно -да! Но надо стараться.

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Лея

17:08:07 03-10-2023

мать и отца срочно к психологу по подростковой девиации, девочку - на курсы по макияжу и безопасности в сети. Ну и к психиатру

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