Бийская школьница решила отомстить родителям и напилась геля для стирки
12-летняя девочка была прилежной ученицей, однако в последнее время у нее испортилось поведение
03 октября 2023, 10:15, ИА Амител
Бийская школьница напилась геля для стирки, чтобы разыграть родителей и отомстить им за наказание. Об этом сообщает Mash Siberia.
По информации канала, 12-летняя девочка была прилежной ученицей и активно участвовала в жизни школы. Однако в последнее время у нее испортилось поведение. Родители провели воспитательную беседу и лишили ее телефона и косметики.
На следующий день девочка стала собираться в школу. Мама решила заглянуть к школьнице в ванную и увидела, что изо рта у нее брызжут пузыри, а в руках – гель для стирки. С острым отравлением подростка доставили в больницу.
Уже позднее она объяснила, что решила так разыграть родителей, а то что ее "пранк" никто не оценил, уже поняла.
10:28:03 03-10-2023
то что ее "пранк" никто не оценил, уже поняла. - В дурничку
12:51:52 03-10-2023
Переходный период. Абсолютное большинство это проходит, кто- в большей степени, у кого-то голова меньше съезжает.
13:50:05 03-10-2023
Встречайте родители злых ОДНщиц ...
15:15:20 03-10-2023
Люди! не отбирайте у детей телефоны и ту же косметику. Ни к чему хорошему это не приведет. Надо найти общий язык, сложно -да! Но надо стараться.
17:08:07 03-10-2023
мать и отца срочно к психологу по подростковой девиации, девочку - на курсы по макияжу и безопасности в сети. Ну и к психиатру