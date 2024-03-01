Бийские баптисты снова будут судиться с мэрией города
Спор из-за здания в переулке Достоевского продолжается уже несколько лет
01 марта 2024, 08:30, ИА Амител
Арбитражный суд Алтайского края возобновил разбирательство по делу баптистов против мэрии Бийска. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Причиной спора стало здание в переулке Достоевского, 34а, в Заречье. Площадь нежилого объекта составляет 94,7 кв. метра. Бийские баптисты пытаются добиться признания за ними права за этим зданием.
Суд принял решение возобновить рассмотрение дела из-за устранения обстоятельств, которые ранее являлись причиной приостановки разбирательства. Заседание назначено на 1 марта.
Напомним, что спор продолжается уже несколько лет. В последний раз баптистская организация подвала иск в 2023 году – тогда суд назначил экспертизу для проверки технических параметров церкви. В том числе соблюдены ли минимальные отступы до границ смежных земельных участков, соответствует ли здание требованиям противопожарных норм и есть ли угроза жизни и здоровья гражданам, находящимся в здании.
09:22:32 01-03-2024
На всё воля Аллаха
10:37:11 01-03-2024
Гость (09:22:32 01-03-2024) На всё воля Аллаха... И равина
12:21:08 01-03-2024
Господь учил смирению. Не дали здание сектантам - смиритесь. Да и проверить на контакты с зарубежными баптистами надо. Все годы получали баптисты помощь из-за рубежа.