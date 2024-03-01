Бийские баптисты снова будут судиться с мэрией города

Спор из-за здания в переулке Достоевского продолжается уже несколько лет

01 марта 2024, 08:30, ИА Амител

Бийская церковь евангельских христиан-баптистов / Фото:. 2gis.ru

Арбитражный суд Алтайского края возобновил разбирательство по делу баптистов против мэрии Бийска. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Причиной спора стало здание в переулке Достоевского, 34а, в Заречье. Площадь нежилого объекта составляет 94,7 кв. метра. Бийские баптисты пытаются добиться признания за ними права за этим зданием.

Суд принял решение возобновить рассмотрение дела из-за устранения обстоятельств, которые ранее являлись причиной приостановки разбирательства. Заседание назначено на 1 марта.

Напомним, что спор продолжается уже несколько лет. В последний раз баптистская организация подвала иск в 2023 году – тогда суд назначил экспертизу для проверки технических параметров церкви. В том числе соблюдены ли минимальные отступы до границ смежных земельных участков, соответствует ли здание требованиям противопожарных норм и есть ли угроза жизни и здоровья гражданам, находящимся в здании.