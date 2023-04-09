Бийские депутаты на апрельской сессии согласуют кандидатуру первого замглавы города

Также они должны утвердить членов Общественной палаты наукограда

09 апреля 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20 апреля в Бийске пройдёт заседание городской думы. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Отмечается, что в ходе него депутаты должны будут утвердить кандидатуру нового заместителя главы города, а также членов Общественной палаты.

В рамках прошлого заседания, которое прошло 23 марта, депутаты заслушали отчёт главы города за прошлый год и единогласно приняли его.

Ранее сообщалось, что новым замглавы Бийска может стать Ксения Потехина.