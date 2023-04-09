Бийские депутаты на апрельской сессии согласуют кандидатуру первого замглавы города
Также они должны утвердить членов Общественной палаты наукограда
09 апреля 2023, 17:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
20 апреля в Бийске пройдёт заседание городской думы. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Отмечается, что в ходе него депутаты должны будут утвердить кандидатуру нового заместителя главы города, а также членов Общественной палаты.
В рамках прошлого заседания, которое прошло 23 марта, депутаты заслушали отчёт главы города за прошлый год и единогласно приняли его.
Ранее сообщалось, что новым замглавы Бийска может стать Ксения Потехина.
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