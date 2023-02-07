Бийские дольщики обратились к Путину из-за проблемного долгостроя

Строительство дома продолжается с 2006 года — на объекте уже сменился застройщик, однако он постоянно переносит сроки окончания работ

07 февраля 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: Pixabay.com

Дольщики долгостроя в Бийске обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать в решении их вопроса – достроить объект или признать его проблемным. Как сообщает "Бийский рабочий", речь идёт о кирпичном элитном доме на берегу Бии на "Зелёнке", которым занимается уже не первый застройщик.

Работы начались ещё в 2006 году. Первый застройщик ушёл с объекта, заявив о проблемах с финансированием. Стройку передали предприятию "Прометей", его директор Александр Казаков неоднократно называет всё новые сроки сдачи дома. При этом контролирующие органы и администрация Бийска соглашаются с его доводами и продляют застройщику разрешение на строительство. В результате дольщики не могут начать процедуру возврата средств, а само здание, со слов вложившихся, стоит в запущенном состоянии.

В своём обращении к президенту дольщики заявили, что неоконченное строительство находится на контроле у администрации уже порядка 10 лет, однако никаких мер она не принимает.

"Можно сделать заключение, что орган местного самоуправления, который принимает решение о предоставлении земельных участков, выдаче разрешения на строительство, не пресёк нарушения, допустил негативное развитие ситуации, допустил неблагонадёжного застройщика, не исключил появление нового долгостроя", – заявили дольщики.

Они попросили помочь в достройке дома или же включить его в реестр проблемных объектов. Вместе с тем они обращают внимание и на то, что действия бийской администрации "подрывают доверие к органам власти". Из-за этого они попросили не спускать их обращение из администрации президента на местный уровень "в тот орган, с действиями или решениями которого заявитель связывает такие нарушения".