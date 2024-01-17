Бийские гадалки пожаловались на ажиотаж в период святок
Прайс на эзотерические сеансы варьируется от 350 до четырех тысяч рублей
17 января 2024, 16:14, ИА Амител
Гадалки и тарологи в Бийске рассказали о том, что в период святок на их услуги возник ажиотажный спрос. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Средний ценник за помощь связиста с потусторонними силами в наукограде составляет от 350 до 4000 рублей. Почти никто из представителей рынка не согласился общаться с журналистами открыто, но одна из гадалок предоставила свой прайс.
Отмечается, что к услугам магов готов обратиться не каждый, а вот расклады таро более популярны. За это в Бийске попросят от 550 до 1500 рублей. Причем сейчас получить услугу очень непросто, потому что в период святок свободных тарологов почти не осталось.
17:51:09 17-01-2024
Да это всегда будет востребовано. Вон в Южной Корее, какая она современная, процветающая страна, а всякие гадания и предсказания там очень востребованы, от гаданий на женихов и жён до дел в бизнесе, очень много таких заведений там. Ну а что, по моему любопытно:)
19:53:01 17-01-2024
гадалки от слова гад?
09:53:23 18-01-2024
Все гадалки и тарологи Бийска пришли в газету "Бийский рабочий" и пожаловались, что не справляются с потоком желающих прибегнуть к их услугам!) Временный поверенный в делах гадалок и тарологов, а также заместитель мэра бийска по оккультным делам взял ситуацию на личный контроль)