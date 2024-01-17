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Бийские гадалки пожаловались на ажиотаж в период святок

Прайс на эзотерические сеансы варьируется от 350 до четырех тысяч рублей

17 января 2024, 16:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Гадалки и тарологи в Бийске рассказали о том, что в период святок на их услуги возник ажиотажный спрос. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Средний ценник за помощь связиста с потусторонними силами в наукограде составляет от 350 до 4000 рублей. Почти никто из представителей рынка не согласился общаться с журналистами открыто, но одна из гадалок предоставила свой прайс.

Отмечается, что к услугам магов готов обратиться не каждый, а вот расклады таро более популярны. За это в Бийске попросят от 550 до 1500 рублей. Причем сейчас получить услугу очень непросто, потому что в период святок свободных тарологов почти не осталось.

Бийск

Комментарии 3

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Гость

17:51:09 17-01-2024

Да это всегда будет востребовано. Вон в Южной Корее, какая она современная, процветающая страна, а всякие гадания и предсказания там очень востребованы, от гаданий на женихов и жён до дел в бизнесе, очень много таких заведений там. Ну а что, по моему любопытно:)

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Гость

19:53:01 17-01-2024

гадалки от слова гад?

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гость

09:53:23 18-01-2024

Все гадалки и тарологи Бийска пришли в газету "Бийский рабочий" и пожаловались, что не справляются с потоком желающих прибегнуть к их услугам!) Временный поверенный в делах гадалок и тарологов, а также заместитель мэра бийска по оккультным делам взял ситуацию на личный контроль)

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