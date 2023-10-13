Бийские коммунальщики просят у горожан елки, чтобы украшать город
Расходы по спилу дерева и его вывозу возьмет на себя городская администрация
13 октября 2023, 15:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска обратилось к горожанам с просьбой предоставить елки для украшения города к Новому году. Об этом рассказали в городской администрации.
Представители управления отметили, что расходы по спилу дерева и его вывозу с участка возьмут на себя городские власти.
Те, у кого есть подходящее для украшения к Новому году дерево, мешающееся на участке, могут обратиться по номеру телефона 8 (3854) 40-51-84.
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