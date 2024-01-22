Бийские перевозчики хотят повысить стоимость проезда до 35 рублей

Причем сами они не верят, что в мэрии на это согласятся — повышение в результате, скорее всего, будет ниже

22 января 2024, 19:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Перевозчики Бийска планируют повысить цены на проезд в транспорте. Как сообщает "Бийский рабочий", сейчас предприниматели готовят документы для обоснования цены.

По информации издания, перевозчики хотят повышения цены с 28 до 35 рублей. При этом в то, что на такое повышение в мэрии согласятся, бизнесмены не верят. Скорее всего, проезд разрешат повысить на 7-10% – не более чем на 3 рубля.

Говорить о конкретных цифрах можно будет не раньше, чем через несколько месяцев. Собранные документы предоставят в мэрию, где их проверят и согласуют либо отклонят.

В последний раз стоимость проезда в Бийске поднимали в январе 2023 года – с 26 до 28 рублей на городских маршрутах и до 35 рублей – на направлениях в отдаленные поселки.