Бийские подростки теперь смогут проходить стажировку на ТЭЦ

Профориентация стала возможной в рамках нового проекта Фонда Мельниченко

23 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Ребята из "Профкоманд.ФМ" / Фото: СГК

22 июля в Бийске стартовал проект "Профкоманды" Фонда Мельниченко. "Профкоманды.ФМ" – это качественная трансформация проекта, который ранее носил название "Трудовые отряды СУЭК". Почти за 20 лет существования движение объединило тысячи школьников из 14 регионов. Только в 2023 году участниками стали почти 4,5 тысячи ребят в возрасте от 14 до 17 лет в городах Кузбасса и Алтайского края.

Они занимались благоустройством и озеленением родных городов и поселков, помогали в проведении мероприятий и оказывали адресную помощь ветеранам. Например, прошлым летом 23 человека приняли участие в благоустройстве детских садов и школ накануне нового учебного года. Они ухаживали за зелеными насаждениями на территории детского эколого-туристического центра.

"Профкоманды.ФМ" – это новая жизнь старого проекта. Нам хочется сохранить ту преемственность и традиции, которые сформировались за два десятилетия, и сделать его более современным, добавив новое направление – профориентацию", – отмечает генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.Теперь наряду с благоустройством городских территорий ребята из "Профкоманд.ФМ" будут проходить оплачиваемую экскурсионную стажировку на бийской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК). Главная задача проекта – сбалансировать социально полезный труд и знакомство с отраслью, дать возможность познакомиться с разными энергетическими профессиями.

Ребята из "Профкоманд.ФМ" / Фото: СГК

По словам Татьяны Журавлевой, ребята не только поучаствуют в общественной жизни городов, но и познают некоторые профессии. Во время оплачиваемой стажировки они познакомятся с направлениями, которыми смогут заниматься в будущем.

Проект "Профкоманды.ФМ" во втором по величине городе Алтайского края реализует Фонд Мельниченко при активной поддержке Управления образования администрации Бийска, а также Центра занятости населения Бийска и Бийского района.