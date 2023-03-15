Бийским предприятиям рассказали, как поднять производительность за счёт нацпроекта

Уже 74 алтайские компании присоединились к национальному проекту

15 марта 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

До конца 2024 года 87 алтайских предприятий должны стать участниками национального проекта "Производительность труда". Сейчас их уже 74, количество может вырасти за счёт Бийска, где недавно презентовали возможности повышения производительности труда на производстве.

10 марта при организационной поддержке администрации Бийска в наукограде прошло совещание. Участие в нём приняли представители Министерства экономического развития Алтайского края и потенциальные участники нацпроекта – местные предприятия.

Что даёт "Производительность труда" бизнесу, рассказал замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

"Национальный проект даёт возможность выстроить системную работу по улучшениям на предприятии. Мы предлагаем сделать это с помощью командной работы экспертов РЦК и вовлечённых сотрудников ваших предприятий", – отметил он.

Руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края Александр Вагенлейтер рассказал, как и чем предприятиям помогают эксперты РЦК. А начальник отдела развития производственной системы АО "БПО "Сибприбормаш" Владислав Зеленов поделился реальным кейсом – опытом внедрения бережливого производства на своём предприятии.

Отметим, что на данный момент уже восемь бийских предприятий присоединились к нацпроекту, на семи из них завершили работу по внедрению бережливых технологий на производстве, сократив в среднем время протекания процесса в 1,7 раза и увеличив выработку в 1,4 раза.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.