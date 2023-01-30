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Бийский аэропорт может полностью перейти в руки частников

Краевые власти готовы отдать свою часть акций предприятия, но их нужно оценить

30 января 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Власти Алтайского края ищут оценщиков, которые определят стоимость акций бийского аэропорта. Сейчас региону принадлежит 5,1% акций (354 702 штуки ценных бумаг).

Перед продажей нужно понять, сколько будет стоить этот пакет. Оценщикам, которые установят стоимость, регион готов заплатить 227 тысяч рублей. После завершения процедуры бумаги выставят на торги. 

Ранее краевые власти заявили, что не видят перспектив развития бийского аэропорта, поскольку поток туристов обслуживают соседние воздушные гавани.

Аэропорт в Бийске могут рассматривать только в качестве развития малой авиации, отмечает "Бийский рабочий".

 

 

Комментарии 5

  • А что, еще существует такой!!?? Антиресна!!!
    30 января, Гость   Ответить
  • Ну вот и существование аэропорта второго по величине города Алтайского края подходит к логическому концу. Дальнейшие перспективы в сложившейся ситуации предсказуемы. Какой-нибудь ТЦ Ашан, либо все для стройки и ремонта. Но было бы лучше, чтобы выкупили и использовали для малой спортивной авиации, как например в аэродроме с .Панфилово Калманского района.
    30 января, Гость   Ответить
  • 227 т.р. за то чтобы сказали, там всё разграблено и поросло бурьяном.....
    30 января, Гость   Ответить
  • Зато наукоград. Как звучит то.
    30 января, Гость   Ответить
  • Там от наукограда одно название и все. По сути, он им и никогда и не был. Просто надували щеки пара предприятий.
    30 января, Гость   Ответить
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