Бийский аэропорт может полностью перейти в руки частников

Краевые власти готовы отдать свою часть акций предприятия, но их нужно оценить

30 января 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Алтайского края ищут оценщиков, которые определят стоимость акций бийского аэропорта. Сейчас региону принадлежит 5,1% акций (354 702 штуки ценных бумаг).

Перед продажей нужно понять, сколько будет стоить этот пакет. Оценщикам, которые установят стоимость, регион готов заплатить 227 тысяч рублей. После завершения процедуры бумаги выставят на торги.

Ранее краевые власти заявили, что не видят перспектив развития бийского аэропорта, поскольку поток туристов обслуживают соседние воздушные гавани.

Аэропорт в Бийске могут рассматривать только в качестве развития малой авиации, отмечает "Бийский рабочий".