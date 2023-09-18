"Бийский лесхоз" стал очередным участником нацпроекта "Производительность труда"

Эксперты РЦК проведут обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства

18 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

ООО "Бийский лесхоз" / Фото: бийскийлесхоз.рф

Деревоперерабатывающее предприятие ООО "Бийский лесхоз" стал еще одним участником нацпроекта "Производительность труда". При отборе компании в нацпроект специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям организации о целях и задачах национального проекта, поделились практиками повышения производительности труда, а также наметили мероприятия и удобные сроки их реализации.

Что именно будут делать на предприятии в рамках нацпроекта?

В ближайшее время эксперты РЦК приступят к работе с сотрудниками предприятия по выстраиванию системы непрерывных улучшений.

Прежде всего, они проведут обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства. С помощью них можно будет начинать оптимизацию выбранного производственного потока.

Также предстоит обучение и сертификация внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия. После завершения совместной работы с экспертами они будут передавать полученные знания остальным работникам организации.

Когда начнут работу и сколько она продлится?

Выход экспертов РЦК на предприятие запланирован на середину октября текущего года. Подведение итогов совместной работы в рамках нацпроекта планируют через шесть месяцев после официального выхода экспертов.

Отметим, что участниками национального проекта "Производительность труда" в нашем регионе до конца 2024 года смогут стать 87 предприятий. На сегодня ими являются уже более 80 региональных компаний.

Как стать участником нацпроекта "Производительность труда?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.