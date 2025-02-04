Бийский путешественник погиб в Индонезии при неизвестных обстоятельствах

Точные причины его смерти еще не установили

04 февраля 2025, 11:25, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

21 января во время путешествия по Индонезии погиб 40-летний бийский общественник Анатолий Ломакин. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

23 января на местном канале индонезийских новостей вышел материал Ренди Умара. Журналист сообщал, что иммиграционная служба города Манадо "отреагировала в связи со смертью иностранного гражданина Анатолия Ломакина".

Известно, что 19 января Ломакин прибыл в город Битунг на корабле. Туда он отправился из Набире, административного центра провинции Центрального Папуа, в Северный Сулавеси. 20 января бийчанин заселился в отель "Пермато" в Манадо.

21 января сотрудники отеля заметили, что иностранец болен. Они обратились в областную больницу, и прибывшие на вызов медики сразу же госпитализировали его. Согласно материалам индонезийской прессы, путешественник жаловался на одышку, затуманивание зрения. Артериальное давление повысилось до 160/120, а сатурация составила 98.

"Иностранцу была оказана медицинская помощь и проведена компьютерная томография. Но около 10:20 он скончался", – написал Ренди Умар.

Точные причины смерти Ломакина пока неизвестны.

Вопрос о захоронении бийчанина встал очень остро. В Индонезии пытаются добиться вскрытия и кремации. По словам Ирины Евдокимовой, подруги Ломакина, перевезти тело в Россию почти нереально – это обойдется примерно в два миллиона рублей. Вопросами транспортировки останков (вероятно, после кремации) занимаются коллеги и друзья Ломакина.

В Бийске Анатолий Ломакин был известным общественным деятелем. Он работал в составе руководства множества общественных организаций, а в 2009 году стал исполнительным секретарем комитета Национальных и неолимпийских видов спорта России по Сибирскому федеральному округу. Помимо этого, он был исполнительным директором благотворительного фонда социальных программ "Полярная звезда".