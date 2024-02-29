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Бийский школьник помог полицейским поймать виновника ДТП

Пятиклассник стал очевидцем аварии и рассказал сотрудникам ГИБДД о нарушителе

29 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Бийске школьник помог полицейским найти виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.

Как сообщили в МВД Алтайского края, ученик пятого класса школы № 20 стал очевидцем аварии на улице Мухачева. Он подошел к сотрудникам ГИБДД и рассказал о нарушителе: на какой машине тот был и где живет.

Благодаря мальчику злоумышленника быстро задержали.

Вскоре после этого полицейские наведались в школу и на линейке при всех поблагодарили ребенка за помощь, пожелали ему отличной учебы и предложили подумать о том, чтобы связать свою жизнь с работой в полиции.

Бийск Хорошие новости

Комментарии 2

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Гость

14:49:22 29-02-2024

Хороший поступок

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Гость

12:12:18 01-03-2024

Будущий защитник правопорядка.

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