За имущественный комплекс просят почти 110 млн рублей

01 мая 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: mehzawod.ru

В Бийске на торги выставили имущественный комплекс ООО "Механический завод". Предприятие признано банкротом. Начальная цена лота составляет 108,2 млн рублей, пишет "Коммерсант".

На продажу выставили здание площадью 12 тысяч "квадратов", земельный участок 3 га, оборудование и готовую продукцию. Торги назначены на 13 июня.

ООО "Механический завод" было создано в 2003 году на базе механического производства Бийского химкомбината. Завод выпускал оборудование и запчасти для металлургических, коксохимических и горнорудных предприятий.

Предприятие было признано банкротом в январе 2022 года. По итогам 2020 года ООО "Механический завод" стало убыточным, в 2021 году – не имело прибыли.