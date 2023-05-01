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Бийский завод, ставший банкротом, выставили на аукцион

За имущественный комплекс просят почти 110 млн рублей

01 мая 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: mehzawod.ru
Фото: mehzawod.ru

В Бийске на торги выставили имущественный комплекс ООО "Механический завод". Предприятие признано банкротом. Начальная цена лота составляет 108,2 млн рублей, пишет "Коммерсант".

На продажу выставили здание площадью 12 тысяч "квадратов", земельный участок 3 га, оборудование и готовую продукцию. Торги назначены на 13 июня.

ООО "Механический завод" было создано в 2003 году на базе механического производства Бийского химкомбината. Завод выпускал оборудование и запчасти для металлургических, коксохимических и горнорудных предприятий.

Предприятие было признано банкротом в январе 2022 года. По итогам 2020 года ООО "Механический завод" стало убыточным, в 2021 году – не имело прибыли.

Комментарии 7

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Уйдет в металлолом

16:31:49 01-05-2023

Передать государству, иначе все уйдет в металлолом.

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Гость

12:14:35 02-05-2023

Уйдет в металлолом (16:31:49 01-05-2023) Передать государству, иначе все уйдет в металлолом.... дада. Госпредприятие не разворовывают

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Алексей

17:10:45 01-05-2023

Печальная первомайская новость. Очень жаль что закроется завод

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Гость

21:38:56 01-05-2023

Все, что можно было уже раскупили. Осталось в основном габаритное оборудование

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Гость

23:19:48 01-05-2023

Передать государству, иначе все уйдет в металлолом===== продать а деньги поделить!!!!

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Фёдор

01:20:13 02-05-2023

Три дам. В работе оставлю человек пять, лишь бы не в минус работали, постепенно разовью.

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Гость

21:33:12 02-05-2023

Разгром промышленности продолжается.

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