"Бизнес – это выживание в лесу". Гандапас рассказал в Барнауле, как добиться успеха

Если решили стать предпринимателем, то начните относиться к своему делу как к вызову судьбы

12 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Радислав Гандапас в Барнауле / Фото: t.me/DeloGandapas

Барнаул посетил один из самых популярных и самых дорогих бизнес-тренеров России, признанный авторитет в вопросах публичных выступлений и лидерства Радислав Гандапас. 10 ноября он провел восьмичасовой тренинг на тему "Лидерские стратегии", а после дал эксклюзивное интервью радиостанции Бизнес ФМ Барнаул. Он признался, что объездил весь мир, график его выступлений расписан на год вперед, а в Барнауле за 20 лет своей практики он был всего два раза.

– Как вам Барнаул? Вы здесь давно не были?

– Я в Барнауле не был пять лет, это со слов участников тренинга. Я, конечно, этого не помню. У меня порядка 100 выступлений-тренингов в год. Так что это было 500 выступлений назад. Я как та рыбка Дори (персонаж мультфильма "В поисках Немо": рыбка, которая быстро все забывала. – Прим. ред.), живу в моменте. Вот здесь конкретный тренинг и конкретные участники. И мне важны те люди, которые пришли сюда в этот зал. Я понимаю, что это самые активные, инициативные люди города, которые заинтересованы в его развитии, которые готовы в него инвестировать и которые не пожалели своего воскресного дня, за что я благодарен всем участникам и организаторам. Это вклад, я его ценю.

Радислав Гандапас в Барнауле / Фото: радиостанция Бизнес ФМ Барнаул

– Самое большое количество ваших поклонников – среди аудитории радиостанции Бизнес ФМ. Слушаете ли вы эту радиостанцию?

– Я не слушаю радиостанции с тех пор, как отказался от собственного автомобиля. Я пришел к такой модели, продав машину во время ковида. И вы знаете, я вдруг выяснил, что в современном мире совершенно не обязательно владеть автомобилем. Можно ездить прекрасно на любой машине. Нужно быстро – вызываешь желтенькую, нужен "Майбах" (Mercedes-Maybach. – Прим. ред.), чтобы красиво подъехать, вызываешь "Майбах". Но у меня в приложении стоит отметка "ехать без музыки", так что водитель выключает музыку, соответственно, я не могу слушать и радиостанцию.

Но когда машина была, Бизнес ФМ довольно часто слушал. Мне говорящие радиостанции всегда нравились больше, чем музыкальные.

Радислав Гандапас в Барнауле / Фото: предоставлено организатором мероприятия – информационно-образовательным порталом "Дело"

– Пожелайте что-нибудь аудитории радиостанции Бизнес ФМ Барнаул.

– Бизнес – это самое благородное дело, которым может заниматься человек. Почему? Потому что вообще все существует благодаря бизнесу: наука, искусство, армия и церковь. Не благодаря бабушкиным копеечкам, и точно не благодаря государству, потому что и государство существует благодаря бизнесу.

Если вынуть бизнес из конструкции общества, то конструкция обрушится, потому что бизнес – это несущая часть.

При этом от бизнеса всем что-то нужно и все считают, что если ты выбрал предпринимательство, то ты всем априори должен. Ты еще сам ничего не заработал, а уже должен. И это, конечно, ставит предпринимателей в не очень простую ситуацию, с которой они должны как-то сжиться и смириться.

Предприниматель – это человек, который не ждет от общества ни благодарности, ни славы, ни почета. Он даже не может претендовать на пенсию. Государство обеспечит всех на старости лет, а если ты занимался бизнесом – ну прости. Если ты не смог себя обеспечить, то ты будешь работать до конца дней.

Все это вроде бы должно удручать, но я предлагаю к этому отнестись иначе. Как к подарку! Это как вызов, как соревнование по выживанию в первобытном лесу. Судьба никогда не взваливает на наши плечи ношу, которую мы не в состоянии потянуть. Поэтому если вы взяли на себя эту миссию – заниматься бизнесом, то это потянете только вы. Так что просто осознайте, насколько вы сильны в глазах судьбы.