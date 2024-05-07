Business FM Барнаул поздравляет с Днем радио и днем рождения холдинга FM-Продакшн

Сегодня Медиагруппе исполняется 22 года

07 мая 2024, 14:15, ИА Амител

Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/877709

Сегодня в нашей стране отмечают День радио. А вместе с ним – так уж совпало – особенный праздник у Медиагруппы FM-Продакшн, в состав которой входит и радиостанция Business FM Барнаул. Сегодня холдингу исполнилось 22 года с момента его основания. Радиостанции, которые объединила под своим крылом Медиагруппа FM-Продакшн, звучат в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Горно-Алтайске.

"FM-Продакшн – это один из крупнейших холдингов за Уралом, один из лидеров на медиарынке Алтайского края. Помимо 35 радиостанций, в Медиагруппу входят информационные порталы "Амик.ру" и "Асфера.инфо", а также Event-агентство EventCorpLife и Digital-агентство Zavod. Мы помогаем продвигаться и развиваться бизнесу, радуем людей хорошей музыкой и новостями. Нас можно услышать, увидеть, прочесть в регионе и за его пределами", – сказал руководитель Медиагруппы Максим Соклаков.

Больше двух лет назад в Медиагруппе появилась и радиостанция Business FM Барнаул – именно то радио, что звучит сейчас из вашего приемника на частоте 90,7 ФМ. Это первое деловое радио, где эфир посвящен самому важному из мира финансов и предпринимательского дела. В чем особенности радиостанции, рассказала шеф-редактор Галина Юмашева:

"Радиостанция Business FM Барнаул отличается от других тем, что она разговорная, а не музыкальная. Но это не делает ее скучной. Поскольку форматы материалов достаточно короткие и одна тема быстро сменяет другую. Business FM Барнаул слушают предприниматели, топ-менеджеры, первые лица Алтайского края. Они же и звучат на волнах радиостанции, выражая свое экспертное мнение на какую-либо тему, или ведут свои авторские рубрики, через которые вооружают наших радиослушателей полезной информацией".

В далеком 2002 году под брендом медиахолдинга собрались шесть ведущих радиостанций Барнаула. А сегодня их уже целых 35. Голоса ведущих звучат в автомобиле, на даче, в офисе.

"В 2009 году, когда я пришел на работу, мы делали 14 выпусков новостей в сутки. Сейчас – более сотни. И подобный пример можно привести в отношении любого подразделения Медиагруппы. При этом старое доброе радио остается старым добрым радио. Сколько его уже хоронят, но так и не могут донести до крематория. И я думаю, что так будет оставаться еще долгое время, потому что радио остается самым элементарным способом получения информации. Да, любому СМИ сложно сейчас тягаться с теми же телеграм-каналами в оперативности, но вот в плане достоверности и простоты доступа – тут лидерство удерживает радио", – сказал главный редактор Службы новостей FM-Продакшн Никита Иванников.

Сегодня FM-Продакшн объединяет около миллиона слушателей в Алтайском крае и Республике Алтай. В День радио Business FM Барнаул желает каждому из них только хороших новостей и всегда быть на одной волне с любимой радиостанцией.